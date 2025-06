¿Quién es Charles Oliveira? Su edad, peso, altura, su historial de peleas y sus récords

La espera llegó a su fin. Esta madrugada del 28 al 29 de junio, Topuria y Oliveira pelearán por el cinturón del peso ligero en el impresionante T-Mobile Arena, en Las Vegas, escenario elegido por ‘El Matador’ para intentar lograr su segundo título de campeón mundial de este deporte. Sin embargo, y a pesar de su seguridad en sí mismo, el georgiano-español deberá doblegar a una leyenda de la UFC, Charles Oliveira, para seguir agrandando su leyenda en la historia de la competición.

El luchador, de 35 años de edad, cuenta con una larga trayectoria en las artes marciales mixtas. El brasileño debutó en el pasado año 2010 y, a lo largo de los años, se ha enfrentado a grandes peleadores de la disciplina, convirtiéndose en monarca del peso ligero en mayo del 2021, después de derrotar a Chandler en el UFC 262. Asimismo, posee distintos éxitos que certifican su grandeza dentro de este deporte, como es la defensa del ya citado título ante Poirier (diciembre del 21) o Gaethje (mayo 22) en el UFC 274.

No obstante, su dominio llegó a su fin en la UFC tras la llegada del ruso Islam Makhachev, que comenzó su reinado en octubre del 2022 después de derrotar al brasileño. A partir de este momento, a Oliveira le tocó remar -y mucho- para permanecer entre los mejores de la división, y no sería hasta el pasado mes de noviembre cuando le tocó escalar hasta el segundo puesto del ranking del peso ligero traas vencer a Chandler por decisión unánime, y poder tener la oportunidad de conseguir el título ante Topuria.

Gracias por celebrar la victoria conmigo ~ Thanks for celebrating the victory with me pic.twitter.com/yiU8alfYZQ

Oliveira, que mide 1,78cm y pesa 70kg, es apodado ‘Do Bronx’ por una serie de capítulos y adversidades que ha tenido que ir superando a lo largo de su vida. El luchador, cuando cumplió siete años de edad, supo de primera mano lo que es pelear contra la muerte, pues tuvo que lidiar con un soplo cardíaco y fiebre reumático. ¿Qué le salvó la vida? Pues bien, entre otras cosas, esta dolencia la combatió gracias al deporte y demostrando sus habilidades realizando jiu-jitsu.

Todo está dicho. Mañana damos el peso y el sábado recogemos la victoria.

~

It’s all been said. Tomorrow we make weight, and Saturday we collect the win. pic.twitter.com/qDCq8DsvWb

— Ilia Topuria (@Topuriailia) June 26, 2025