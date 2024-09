Así es Ilia Topuria: altura, su pareja e hijos, qué edad tiene y la canción que le dedicó Omar Montes

Ilia Topuria será protagonista este martes El Hormiguero de Pablo Motos por el estreno el próximo jueves 19 de septiembre de la película que narra su vida, ‘Topuria: Matador’. El campeón del mundo del peso pluma de la UFC también hablará en la entrevista de su próxima y primera defensa del título ante Max Holloway el próximo sábado 26 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dhabi. A continuación relatamos todo lo que debes saber sobre Ilia Topuria: canción, película, parea e hijos…

Ilia Topuria está en el foco de la noticia esta semana por el estreno de la película que hace un repaso a su vida y obra. ‘Topuria: Matador’, dirigida por Giampolo Manfreda, se estrenará en los cines de toda España este jueves 19 de septiembre y para preparar esta cita, el campeón del mundo del peso pluma será protagonista este martes en El Hormiguero de Pablo Motos.



Ilia Topuria estrenará su película mientras entrena para afrontar su primera defensa del título del peso pluma, que será el próximo sábado 26 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dhabi. Su rival será un Max Holloway que también pondrá en juego su cinturón BMF, que califica al luchador de todas las disciplinas más queridos por el público. Esta es la gran motivación del hispanogeorgiano que quiere ser el único de la UFC en tener dos títulos en propiedad.

Una victoria ante Max Holloway este octubre quizá le abra la puerta para el esperado combate contra Connor McGregor en el Santiago Bernabéu. Topuria ya confirmó que la fecha del estadio del Real Madrid será en el primer trimestre de 2025 y su gran esperanza, y la del público en general, es que el campeón irlandés diga acepte de una vez por todas la propuesta del campeón de peso pluma de la UFC.

Cuánto mide Ilia Topuria: su altura y peso

Ilia Topuria tiene una altura de 1,70 metros y compite en la categoría de peso pluma, por lo que su peso tiene que ser de 65,8 kg en el pesaje. Lógicamente, en el día a día está varios kilos por encima de su este peso y por ello en los últimos días antes de pasar por la báscula tiene que hacer grandes sacrificios que ha opinado en varias veces que es lo peor de su profesión.

Qué edad tiene Ilia Topuria

Ilia Topuria nació el 21 de enero de 1997 en la localidad alemana de Halle. Topuria se proclamó campeón del mundo de la UFC con 27 años y siempre ha dicho que su retirada será cerca de los 30 años. Así que habrá que disfrutarlo mientras compita.

Su mujer Giorgina y su hijo en común

Georgina Uzcategui es la pareja de Ilia Topuria y la madre de su hija nacida el pasado 29 de julio en Madrid. «No hay palabras que puedan describir este momento. Gracias, Dios, por tanto», escribió el campeón de la UFC después del parto.

Georgina Uzcategui es novia de Ilia Topouria desde que se conocieron hace un par de años en una cena en Miami, lugar que también ha sido el centro de entrenamiento del luchador español. Venezolana de nacimiento, Georgina puso rumbo a Estados Unidos para formarse y es CEO de Future & Energy, una empresa que se encarga de brindar soluciones sostenibles al mundo.

Su hijo Hugo

Hugo es el nombre del primer hijo de Ilia Topuria que es fruto de una relación anterior del luchador. «Les voy a dar todo cuando yo considere, no les va a faltar un techo ni comida, como a mí tampoco me ha faltado. Pero siempre todo dentro de unos límites. Si yo conduzco el último coche que han sacado en el mundo, ellos no lo van a conducir. Tienen que aprender a convertirse en la persona rica que puede conducir ese coche», dijo en su día sobre la educación que le da a sus hijos.

‘Yo lo soñé’: la canción que le dedicó Omar Montes a Topuria

«Yo lo soñé» fue la frase que pronunció Ilia Topuria antes de su pelea por el título del mundo contra Volkanovski y también el nombre de una canción que le dedicaron Saiko y Omar Montes. Todo un himno que ha sonado en las discotecas y radios de España en los últimos meses.

Letra de la canción ‘Yo lo soñé’

Yo lo soñé

Yo lo soñé

Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor

Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor

Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy

Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy

Ay-ay-ay-ay, ay-ay, amor

Ay, mi morena de mi corazón

Yo lo soñé (ay-ay-ay-ay, ay-ay, amor)

Yo lo soñé (ay-ay, morena de mi corazón)

Sakura, yeah, yeah, yeah

Yo lo soñé, quiera o no quiera desde que estaba de pequeño en cantera

Cuando lloraba toda la noche entera

Pensando si esta mierda a mí se me diera

Cuando los profesores se reían de mí por no tener futuro en la escuela

Cuando lo único que importaba era que el Spoti pirata fuera

Me llena ver sus miradas de furia, confío en mí como Ilia Topuria

Esto no es soberbia, es que sé que soy grande

Y como me va mejor que a ellos, me repudian

En un año pasé de ser promesa a que llenar un Wizink no sea sorpresa

Somos tres, pero pedimos tantos platos

Que nos tienen que poner otra mesa

Yo soñé que llenaría el estadio de mi ciudad, hijo de puta, lo hice

Cumplí todo lo que dije, el orgullo y mi ambición me lo exigen

He demostrado que no hay nada imposible

Y como Dios lo ve todo, pues, me bendice

Me estoy riendo de todo lo que dicen

En el Alexander, tomando Van Winkle

Y cuando intentan reírse de mí por el pajarito

Ellos saben que soy millonario, ¿cómo que yo no soy nadie?

Pedazo de mierda, ¿no me ves llenando estadios?

En serio, ¿no te sientes ridículo diciendo en pleno 2024

Que no sería nadie sin el Auto-Tune, bro?

I guess we’ll never know, gira Sakura, 250 al show

No me tires si tu cuenta está broke, es que no tienen vergüenza

Con 21 y el mundo en mis manos, con el respeto de los veteranos

Yo piloto, pero Dios es el que guía, por eso nunca digo que lo logré

Siempre digo «lo logramos»

Yo me siento El Matador, cuido a los míos, a mi familia

Siempre cumplo mi palabra, no me llevo de la envidia

Orgullo de donde vengo, nunca lo podré olvidar

Ahora tengo un Aston Martin y una casa junto al mar

Tengo todo lo que quiero, en mis sueños lo viví

Yo no elijo mi destino, eso Dios lo quiso así

Claro que conozco el miedo, no te lo puedo negar

Vine para ser leyenda, todos me van a recordar

Ay-ay-ay-ay, ay-ay, amor

Ay, mi morena de mi corazón

Ay-ay-ay-ay, ay-ay, amor

Ay, mi morena de mi corazón

Este disco va a ser el número uno de España

Y lo digo antes de que lo sea

Soy como Ilia, poniendo 15-0 antes de la pelea

A mí no me importa quién no me crea

Pues quien tiene que confiar en mí soy yo

Y con eso, puedo contra quien sea