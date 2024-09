‘Red One’: tráiler, fecha de estreno y reparto de la película de acción navideña de Amazon

Podría parecer que las películas navideñas y el género de acción se encuentran en las antípodas narrativas, pero en realidad la historia reciente de Hollywood nos demuestra que los blockbuster no tienen ningún tipo de límite. Y es que sin entrar en el debate eterno de si La jungla de cristal pertenece o no al género de la nieve y los regalos, con David Harbour y Noche de paz (2022) ya pudimos observar cómo Santa Claus también puede repartir de lo lindo a los malos. Aunque aquella historia de Universal Pictures se queda en poca cosa si la comparamos con Red One, una arriesgada apuesta de Amazon MGM Studios en la que las estrellas Chris Evans y Dwayne Johnson tienen que salvar la navidad intentando rescatar al mismísimo Papa Noel (J.K. Simons). Una aventura comercial de la que hemos podido ver un nuevo material promocional hace unos días.

Dirigida por Jake Kasdan, Red One marca el reencuentro entre el director y el ex luchador de la WWE, tras las dos entregas del reboot de Jumanji (Bienvenidos a la jungla y Siguiente nivel). Unas producciones que combinaron con éxito el humor, el corazón y la aventura emocionante que parece querer imitarse en el último adelanto. Aparte de Johnson, Evans y Simmons, el elenco está lleno de caras conocidas como Lucy Liu (Kill Bill), Kiernan Shipka (Mad Men), Bonnie Hunt (Rain Man), Mary Elizabeth Ellis (Licorice Pizza), Nick Kroll (No te preocupes querida) y Kristofer Hivju (Juego de Tronos). Guionizada por Chris Morgan, en realidad la historia original parte de una idea de Hiram García, el productor ejecutivo de Seven Bucks, el sello de Johnson. El ex cuñado de la estrella ya habló en su momento sobre la adquisición de los derechos por parte de la compañía y de la ambición que estos tenían con Red One:

«Llevamos la película a todos lados y, afortunadamente, todos nuestros socios de estudio se unieron a nosotros. Me sentí muy halagado al ver cómo todos pujaban por ella, pero en última instancia, Amazon dio un paso adelante y realmente entendió nuestra ambición y la historia que estábamos tratando de contar».

¿De qué trata ‘Red one’?

La sinopsis de Red One nos pone en la piel de Callum Drift, el jefe de seguridad del Polo Norte, quien después de ver cómo secuestran a Santa Claus se ve obligado a colaborar con un forastero que lo ayude. Este es Jack O’Malley (Evans), uno de los recompensas más infames del mundo que para colmo, resulta estar en la lista de «chicos malos» del hombre de rojo.

El tráiler ofrece alguna que otra pista sobre el tipo de proyecto promete estrenar el gigante del streaming. Una cinta familiar que ofrecerá momentos tan mágicos como tiendas de juguetes con portales al Polo Norte, juguetes de Hot Wheels o el clásico Rock ‘Em Sock’Em, con unos luchadores que alcanzan un gran tamaño para convertirse en poderosos guardaespaldas. Desde luego O’Malley parece estar disfrutando de toda esa magia, mientras que la relación entre ambos protagonistas es la clásica dinámica de Buddy movie, donde Callum y el personaje de Evans no empezarán llevándose muy bien, pero que tras su colaboración y coraje terminarán entablando cierta amistad.

Los problemas en el rodaje

Según supimos antes del pasado verano, varios medios revelaron que el rodaje de Red One no había sido precisamente un cuento de navidad. Recayendo el foco de esa problemática sobre Johnson y un supuesto clima insostenible creado por el actor. Una actitud que bien puede venir arrastrada de lo mal que lo esta haciendo su productora en los últimos años, tras fracasos comerciales como Black Adam. Filme de DC donde por cierto, Johnson también fue el centro de la discordia. Pero volviendo a la cinta navideña, la cosa es que los retrasos por la huelga de actores y los desplantes de la estrella han supuesto un considerable aumento del presupuesto que han terminado en gran medida, agotando la paciencia de la plataforma de la empresa fundada por Jeff Bezos.

Se calcula que a lo sumo, los parones en la filmación, los retrasos y los cambios propuestos por The Rock habrían terminado costando 50 millones de dólares más a este espectáculo de CGI que tendrá un estreno en cines, antes de recaer en el catálogo de Prime Video. Entre otras, las acusaciones contra Johnson hablan de la tendencia del actor a no utilizar los baños públicos y mear en botellas de agua, llegar tarde y paralizar el rodaje por sus caprichos. Justamente, esto último va muy en la línea de lo vivido hace algunos años en la problemática con Vin Diesel y Fast & Furious.

Red One llegará a los cines españoles el próximo 8 de noviembre.