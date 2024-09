La obra maestra del cine bélico que dice adiós a Prime Video: ¿A qué esperas para verla?

El afán de tener bajo nuestro control toda una serie de plataformas de streaming, nos lleva a la falsa creencia de creer que tenemos un acceso ilimitado al contenido que queremos. Sí, las marcas de vídeo bajo demanda han nutrido a sus suscriptores de horas y horas de entretenimiento, sobre todo a aquellos que van un poco a ciegas sin saber qué ver. No podemos culpar tampoco al público doméstico. La cantidad de películas y series disponibles puede abrumar a cualquiera. Pero esa disponibilidad en realidad es la punta del iceberg de un mar de ficción que se diluye y que elimina, cada cierto tiempo, grandes filmes de la historia del celuloide. Así, hoy traemos una recomendación imperdible que se despedirá de Prime Video en pocos días. Una obra maestra del cine bélico adelantada a su tiempo y que en su momento, fue despreciada por Hollywood.

Hablamos de Senderos de gloria, la cinta de Stanley Kubrick que 65 años después de su estreno todavía sigue siendo una tótem inmaculado dentro del género. Adaptando la novela de Humphrey Cobb, el relato protagonizado por Kirk Douglas es uno de los más aclamados tanto por la crítica especializada, como por directores actuales de la talla de Steven Spielberg, Ridley Scott o Christopher Nolan. Y es que por supuesto, está por delante del cine de tus contemporáneos tiene sus consecuentes problemas, llevando a un estreno tenso, prohibido en España durante la dictadura de Franco y del mismo modo, sin espacio en otros países como Francia o Alemania. Pero si existe un responsable además de Kubrick de que en la actualidad podamos disfrutar de Senderos de gloria, ese es el propio Douglas. El guion fue rechazado por varios estudios hasta llegar al consagrado actor, quien utilizó su influencia para poner en marcha el proyecto, produciendo la película y renunciando a su caché como actor.

Senderos de gloria sería el título que encumbraría al director al Olimpo de los grandes autores. Una cima de la que ya no se bajaría nunca, pues Kubrick es uno de esos visionarios que jamás bajó el nivel con sus propuestas tan radicalmente modernas y contraculturales a su tiempo. Porque más allá de su postura frente a la guerra, el planteamiento de su narrativa expone preguntas férreas sobre el patriotismo y las tan a menudo anónimas bajas militares que estos conflictos dejan. Kubrick hizo historia sobre varios géneros y por supuesto, conquistó del mismo modo dicho terreno fílmico a través del siempre idealista conflicto del individuo contra el sistema.

La gran obra maestra del cine Bélico

La sinopsis oficial de esta obra maestra del cine bélico dice lo siguiente: «Bajo el contexto de la Primera Guerra mundial, en Francia, el general Boulard ordena la conquista de una complicada posición alemana, encargando tal hazaña al ambicioso general Mireau. El encargado de dirigir dicho ataque es el coronel Dax (Douglas), pero la toma del territorio resulta ser un auténtico infierno del que sólo nacen heridos y cadáveres y por pura supervivencia, el regimiento emprende la retirada hacia las trincheras. Irritados por lo que consideran una derrota humillante, el alto mando militar decide imponer al regimiento un terrible castigo que sirva de ejemplo a los demás soldados».

No es la primera vez que la Academia es injusta con el trabajo de Kubrick. El cineasta británico tuvo en su carrera hasta 12 nominaciones a los Premios Oscar y no, no terminó llevándose nunca ni una sola estatuilla dorada. En dicha edición (1959), Gigi de Vincente Minnelli fue la gran triunfadora coronándose con hasta 9 categorías y Juan Antonio Bardem estuvo nominado a Mejor película internacional por La venganza. ¿El motivo del desplante? Bueno, podemos decir que la alfombra roja ha sido tradicionalmente errática con varios autores, sobre todo con aquellos que desafiaban las narraciones preestablecidas . Al igual que él, Charles Chaplin, Alfred Hitchcock, Orson Welles o Ingmar Bergman, no ganaron nunca un Oscar a la Mejor dirección. No obstante, parece incluso más sangrante todavía el hecho de que Senderos de gloria ni siquiera obtuviese una triste oportunidad en alguna de las categorías. Algo que únicamente se explica por la propia naturaleza crítica del filme, el cual cuestiona la guerra y plantea los límites morales dentro de la jerarquía militar. Una historia quizás demasiado polémica para los académicos que vivían en los 50.

¿Cuándo desaparecerá de Prime Video?

Si hacemos caso al aviso que hace la propia Prime Video, la obra maestra del cine bélico se despedirá de la plataforma dentro de 10 días. Es decir, que a la fecha presente en la redacción de este artículo, Senderos de gloria abandonará el servicio de transmisión de Jeff Bezos el próximo día 1 de octubre. Por lo menos, en España podremos seguir viéndola en Filmin, el único servicio en que seguirá estando disponible por el momento.

Desgraciadamente al descarte del relato antibelicista protagonizado por Douglas, le acompañará la salida (el mismo día) de otra de las grandes joyas de la filmografía de Kubrick, la genial Atraco perfecto.