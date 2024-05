Las mejores películas de Amazon Prime para ver esta noche

Las plataformas de streaming nos han proporcionado un acceso casi ilimitado al cine de todas las épocas. Pero al mismo tiempo, quizás esa sobreexposición termina saturando a los suscriptores, los cuales terminan rumiando los catálogos hasta la extenuación sin saber por qué título decidirse. Por eso y con el objetivo de acotar una lista corta con largometrajes de todos los géneros, traemos una selección con las mejores películas de Amazon Prime que puedes ver esta noche:

Mejores películas de Amazon Prime

‘Babylon’

Denostada en el momento de su estreno, la última película de Damien Chazelle fue un fracaso para la crítica y para la taquilla, aunque Paramount Pictures ha vuelto a confiar en el cineasta de La la land para un nuevo proyecto. No obstante, el tiempo parece estar sacándola de la etiqueta de desastre y ahora, goza de una gran ristra de admiradores.

Ambientada en Los Ángeles durante los años 20, cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados, que recorre el ascenso y caída de numerosas estrellas de la meca del cine, justo cuando se está creando la industria de Hollywood. La cinta tiene a Margot Robbie, Brad Pitt y Diego Calva como protagonistas. Eso sí, hay que ponerla bien pronto porque dura casi tres horas.

‘One Cut of The Dead’

Desconocida para el gran público, One Cut of The Dead es una propuesta imperdible para los fans de los zombis. Una comedia japonesa divertidísima que funciona como un ejercicio de metacine ligero preparado para sorprender a cualquier espectador.

Cuenta la historia de la grabación de una película de serie B de muertos vivientes que es interrumpida por un auténtico apocalipsis zombi.

‘La juventud’

Acudir al imaginario de Paolo Sorrentino siempre es un sinónimo de calidad. El cineasta presentará en pocos días Parthenope en el Festival de Cannes, tras su filme de Netflix Fue la mano de Dios. En esta ocasión reunió a actores de la talla de Michael Caine, Rachel Weisz, Harvey Keitel, Paul Dano y Jane Fonda, con un retrato sobre la vejez y el paso del tiempo tan triste como reconfortante.

Fred Ballinger es un gran director de orquesta que pasa sus vacaciones en un hotel de los Alpes junto a su hija y su amigo Mick, un director de cine al que le está costando arrancar su última película. Fred hace tiempo que ha renunciado a su profesión, pero desde Londres un emisario le llega una petición para que actúe en un cumpleaños de la familia real británica.

‘John Wick 4’

La saga de acción que volvió a poner de moda el cine de acción sin casi cortes de montaje. La franquicia protagonizada por Keanu Reeves obtuvo su capítulo final con la que es, la entrega más brutal del sello Lionsgate. Una de las mejores películas de Amazon Prime que se encuentra de forma exclusiva en el catálogo de la marca.

La guerra abierta de John Wick contra la Alta mesa debe llegar a su fin. Para ello, tendrá que terminar contra los grandes líderes si quiere completar su misión de venganza y ser al final, libre del círculo de asesinatos al que volvió a entrar cuando robaron su coche y asesinaron a su perro.

‘Déjame entrar’

En 2008, el sueco Tomas Alfredson revolucionó las historias vampíricas con la adaptación de la novela de John Ajvide Lindqvist. Éste fenómeno de la crítica ha tenido ya un remake y una serie de televisión, aparte de una legión de fans increíbles para un cineasta que después, no pudo remontar tras un éxito tan importante.

Oskar, un tímido niño de doce años, que es acosado en el colegio por sus compañeros se hace amigo de Eli, una misteriosa vecina de su edad cuya llegada coincide con una serie de inexplicables muertes. A pesar de que el joven piensa que Eli es un vampiro, intenta que su amistad esté por encima del miedo que siente.

‘El hombre del norte’

Robert Eggers tuvo su primer fracaso en la taquilla cuando se pasó al cine de aventuras y se alejó del terror. El género que le vio brillar con La bruja y El faro. Ni siquiera reunir a un reparto con Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke y Anya Taylor-Joy ayudó a atraer al público a las salas. Al menos, sí que consiguió volver a demostrar ser uno de los realizadores más punteros de la actualidad, con una de las mejores películas de Amazon Prime que se pueden encontrar actualmente en el abanico de contenidos de la plataforma.

Sigue la leyenda folclórica que podría haber inspirado a Shakespeare a la hora de escribir Hamlet. La historia cuenta cómo en Islandia, un príncipe nórdico busca vengar a toda costa la muerte de su padre.

‘Háblame’

El último fenómeno terrorífico de A24 ya está creando una segunda parte, bajo la dirección de nuevo de los hermanos Danny y Michael Philippou.

Háblame nos pone en la piel de la solitaria Mia, quien se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, pero cuando se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales, mientras se debate en quién puede confiar, si en los vivos o en los muertos.