Alba Díaz ha roto el silencio tras anunciar su ruptura con Marcos Terrones y ha sorprendido con sus primeras declaraciones sobre el momento que atraviesa. La influencer ha acudido este lunes a la fiesta inaugural de Kérastase Society, celebrada en el Hotel Único de Madrid, y a su salida, cuando se dirigía hacia el taxi, ha atendido a los micrófonos de COOL para hablar de su situación sentimental. Apenas unos días después de comunicar que, tras más de tres años de relación, ambos habían decidido tomar caminos separados, la hija de Vicky Martín Berrocal ha querido dejar claro que su historia de amor ha terminado sin reproches y con mucho cariño. «Es un final maravilloso», ha asegurado, antes de insistir en que la separación se ha producido desde el respeto y el afecto que siempre se han tenido.

«La gente que me habla de esto me dice ‘qué fuerte y qué ejemplo también’, porque es como debería acabar todo, con mucho amor y con mucho cariño», ha explicado. Unas palabras con las que Alba ha reivindicado la manera en la que han gestionado el final de su noviazgo y que conectan directamente con el comunicado que publicó el pasado 5 de noviembre. La influencer, que acaba de regresar de Argentina, donde ha disfrutado de unos días de desconexión junto a su madre, Vicky Martín Berrocal, y varias amigas, ha reconocido que acababa prácticamente de aterrizar y que los periodistas presentes en el lugar habían sido de las primeras personas con las que se encontraba tras el viaje. Pese a ello, no ha esquivado las preguntas sobre Marcos y ha querido compartir cómo es ahora su relación.

De hecho, una de las cuestiones que más ha querido subrayar es que sigue manteniendo una buena relación con su ex pareja. «Lo mejor es que la relación con él sigue todo bien», ha afirmado, haciendo referencia también a las interacciones que ambos mantienen en redes sociales. «La gente se pregunta por qué nos comentamos, pero es maravilloso», ha añadido. Una muestra de que, al menos por el momento, la separación no ha supuesto un distanciamiento marcado por los conflictos. Alba ha insistido en que no tiene motivos para ocultar el cariño que siente por quien ha sido su pareja durante más de tres años y ha agradecido especialmente el trato recibido por los medios de comunicación en estas circunstancias.

«Esto es algo que, igual que lo he contado, igual que siempre os he dicho lo bien que ha ido todo, me gusta y creo que hay que ser buena gente y hay que decirlo», ha señalado ante las cámaras de COOL. La influencer ha querido dejar claro que no reniega de su pasado sentimental y que considera importante reconocer lo positivo de una relación incluso cuando llega el momento de terminarla. Una postura que ya defendió en el mensaje con el que anunció su separación y que ahora ha vuelto a trasladar públicamente, dejando atrás cualquier especulación sobre posibles enfrentamientos o malos términos entre ambos.

Alba Díaz lanza un mensaje sobre su futuro sentimental

Pero si hay una frase que resume sus primeras declaraciones tras la ruptura es la que ha pronunciado al hablar de su futuro sentimental. Alba Díaz no ha perdido la fe en el amor y tampoco parece dispuesta a afrontar esta nueva etapa desde el desencanto. «A seguir confiando en el amor, que el amor sigue ahí… Siempre», ha afirmado con rotundidad. Un mensaje especialmente significativo después de cerrar una historia de más de tres años y con el que ha querido transmitir que el final de una relación no tiene por qué cambiar la manera de entender los sentimientos.

La ruptura se hizo pública el pasado 5 de noviembre, cuando Alba compartió un extenso comunicado en sus redes sociales para explicar que ella y Marcos Terrones habían decidido continuar sus vidas por separado. «Nuestros caminos ya no van en la misma dirección», escribió entonces. En aquel mensaje, recordó los años compartidos, el crecimiento personal que habían experimentado juntos y el cariño que seguían sintiendo, reconociendo que tomar aquella decisión no había sido sencillo. «Sin culpables, sin reproches, con muchísimo respeto y con el deseo sincero de que la vida nos trate bonito a los dos», expresó.