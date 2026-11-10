Alba Díaz ha vivido unos días complicados. La influencer, que suele compartir con sus seguidores algunos de los momentos más personales de su vida, ha contado que ha tenido que acudir a urgencias en dos ocasiones debido a unos intensos dolores abdominales que llegaron a preocuparla. Finalmente, después de varias pruebas médicas, ha podido conocer el diagnóstico: una gastroenteritis aguda. Una noticia que, aunque ha supuesto un alivio después del susto, la ha obligado a detener por unos días su habitual ritmo de vida.

Ha sido la propia Alba quien ha explicado lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde ha querido compartir con naturalidad el episodio de salud que ha atravesado. «Llevo varios días bastante malita. Ayer terminé en urgencias por unos dolores horribles en el estómago que, después de una inyección, volvieron con el triple de intensidad. A las cuatro de la mañana estaba otra vez allí», ha relatado.

La hija de Vicky Martín Berrocal ha explicado que, tras someterse a diferentes pruebas, los médicos determinaron que todo se debía a una gastroenteritis aguda. Un diagnóstico que ha permitido descartar, por el momento, otros problemas y que ha supuesto un primer motivo de tranquilidad después de unas horas especialmente difíciles.

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Una reflexión sobre la salud y la importancia de agradecer

Más allá de explicar el motivo de su visita al hospital, Alba ha aprovechado este episodio para compartir una reflexión personal sobre la importancia de cuidar y valorar la salud. Después de varias horas sintiéndose mal, la influencer ha comenzado a experimentar una mejoría que ha recibido con enorme agradecimiento.

«Hoy, después de muchas horas, comienzo a sentirme mejor y no sabéis cuánto lo agradezco», ha escrito. Un mensaje en el que también ha reconocido que, aunque intenta empezar cada mañana dando las gracias por su salud y por las cosas buenas que tiene, a veces es necesario perder temporalmente el bienestar para comprender realmente su valor. «Qué curioso que, cuando nos falta, aunque sea unos días, entendemos de verdad lo muchísimo que vale», ha reflexionado.

Alba ha querido ir un paso más allá y recordar que, en muchas ocasiones, las preocupaciones cotidianas hacen que prestemos demasiada atención a aquello que deseamos conseguir y olvidemos disfrutar de lo que ya tenemos. «A veces estamos tan pendientes de lo que nos falta que olvidamos agradecer todo lo que tenemos. Qué regalo tan grande es despertarse sin dolor, encontrarse bien y poder vivir con normalidad», ha compartido.

La publicación terminaba con un deseo que resume el aprendizaje que le han dejado estos días: «Ojalá no necesitáramos encontrarnos mal para valorar lo bonito que es un día en el que no pasa nada».

Unos días de cambios en su vida personal

Este episodio de salud llega en un momento especialmente significativo para Alba Díaz. Hace apenas unos días, la influencer hacía pública su ruptura con Marquitos, poniendo fin a una relación sentimental que había formado parte de su vida durante los últimos tiempos. La noticia despertó un gran interés entre sus seguidores, pendientes de cómo está afrontando esta nueva etapa.

Además, recientemente ha disfrutado de un viaje a Argentina, una experiencia que ha compartido también a través de sus redes sociales. Ahora, después de este susto médico, parece que la prioridad de Alba es recuperarse y volver poco a poco a la normalidad. Sin entrar en más detalles sobre su estado de salud, sus palabras han dejado una reflexión que va más allá de una gastroenteritis: a veces, las cosas más extraordinarias son precisamente aquellas que damos por sentadas cada día.