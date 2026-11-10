El escritor Michel Houellebecq ha sido imputado por incitación al odio contra el Islam

El escritor francés Michel Houellebecq, una de las figuras más destacadas de la literatura moderna, ha sido imputado por odio racial contra los musulmanes, por unas declaraciones suyas publicadas en noviembre de 2022. En 2002, recordemos, fue juzgado en Francia por unas declaraciones sobre el Islam, aunque finalmente resultó absuelto.

El autor de obras como Las partículas elementales declaró, en 2022, en la revista Front populaire, que dirige el polémico filósofo Michel Onfray: «Cuando territorios enteros estén bajo control islamista, creo que habrá actos de resistencia. Atentados y tiroteos en las mezquitas, en cafés frecuentados por musulmanes, un Bataclan al revés».

Además, Michel Houellebecq añadió que «los musulmanes no se conformarán con poner velas y ramos de flores. Sí, las cosas pueden ir lejos». También dijo que «los franceses de origen» no quieren que los musulmanes se integren, «quieren que dejen de robar y agredir, que la violencia disminuya, que respeten la ley y a la gente». El escritor sentenció que «una buena solución» es que los musulmanes «se vayan».

El autor también apoyó la «teoría del gran reemplazo», lanzada por el escritor Renaud Camus y que sostiene que la población europea está siendo sustituida por la inmigrante. Michel Houellebecq sostenía que «la modificación de la composición étnica y religiosa de la población europea» es «un hecho».

Una nueva acusación

Michel Houellebecq ha sido acusado formalmente de «complicidad en la incitación a la discriminación, el odio o la violencia contra un grupo de personas por motivos de origen o pertenencia o no pertenencia a un determinado grupo étnico, nación, raza o religión», según ha podido saber el medio francés Le Figaro citando una fuente cercana al caso. La sentencia fue dictada este martes por un juez de instrucción del juzgado de Nanterre.

El escritor, de 70 años, estaba siendo procesado por la fiscalía tras las denuncias presentadas por la Unión de Mezquitas de Francia (UMF) y el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP).

Recordemos que en 2002, Michel Houellebecq fue juzgado en Francia por unas declaraciones sobre el islam, aunque finalmente resultó absuelto.

Una de las figuras literarias más importantes

Nacido en la isla de Reunión el 26 de febrero de 1956, su verdadero nombre es Michel Thomas. Antes de dedicarse plenamente a la escritura, estudió ingeniería agrónoma y trabajó en distintos empleos administrativos. Su entrada en el mundo literario se produjo con ensayos y poemarios, aunque alcanzó la fama internacional gracias a sus novelas.

Su primera gran repercusión llegó con Ampliación del campo de batalla (1994), una novela que retrata la soledad y el desencanto del individuo en la sociedad moderna. Cuatro años después publicó Las partículas elementales, obra que lo convirtió en un fenómeno editorial y le proporcionó reconocimiento internacional. Posteriormente llegaron títulos como Plataforma (2001), La posibilidad de una isla (2005), El mapa y el territorio (2010), con el que ganó el prestigioso Premio Goncourt, Sumisión (2015), Serotonina (2019) y Aniquilación (2022). En 2026 también ha regresado a la música con un nuevo proyecto discográfico,