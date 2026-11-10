Tráiler de ‘El debut’: Julianne Moore apunta hacia su segundo Oscar en la nueva comedia de Jesse Eisenberg

Todavía faltan varias semanas hasta que podamos conocer a los principales nominados de los Oscar 2027. No obstante, y como es habitual en toda carrera por las estatuillas doradas, los festivales y las primeras reseñas críticas ya han ido posicionando a algunos favoritos y favoritas. En el lado masculino de la interpretación, parece que John Malkovich parte con ventaja por su actuación en Wilde Horse Nine (se estrena este fin de semana en nuestro país). En el lado femenino, otra figura veterana podría alzarse con su segundo galardón (el primero lo consiguió por Siempre Alice) de la Academia. Sí, nos referimos a la incombustible Julianne Moore, la protagonista de El debut, el próximo título que ha dirigido Jesse Eisenberg y cuyo primer tráiler acaba de ser compartido por el prestigioso sello A24.

Eisenberg, al que el gran público conoce sobre todo por su faceta actoral, estrena su tercer largometraje tras la cámara después del éxito de A Real Pain. Filme con el que Kieran Culkin se alzó con el Oscar y con el que el autor recibió una nominación al mejor guion original, 11 ediciones más tarde de la primera consideración que obtuvo en la alfombra roja, su candidatura al mejor actor por La red social. Ahora, esa evidente experiencia interpretativa y su cada vez más madura visión como realizador lo han vuelto a reunir con una Moore que, precisamente, ya protagonizó su ópera prima, Cuando termines de salvar el mundo (2022). Pero, ¿cuál es el argumento de El debut y qué otras estrellas aparecen en su reparto?

Tráiler de ‘El debut’: Julianne Moore, a punto de Oscar

Preestrenada en nuestro país en el pasado Festival de San Sebastián, donde ganó el Feroz Zinemaldia (el premio de la crítica), la trama de El debut es la siguiente: «Cuando Mona Friedman (Moore) consigue un pequeño papel en un teatro comunitario, pasa de ser una ama de casa tímida y discreta a convertirse en una apasionada actriz, dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger la integridad artística de su papel, aunque eso signifique entrar en guerra con el autoritario director de la obra».

Completando el elenco se encuentran el propio Eisenberg, Paul Giamatti, Halle Bailey, Cara Buono, Craig Bierko, Bernadette Peters, Colton Ryan y Havana Rose Liu, entre otros.

En el adelanto podemos apreciar la variedad de registros del personaje de Mona y una química duelística perfecta con Giamatti, quien encarna al director de la obra de teatro musical. Eisenberg escribe el guion original, mientras que el compositor Emile Mosseri (Minari) se encarga de la banda sonora y Drew Daniels (Anora) de la dirección fotográfica.

¿Cuándo llegará a los cines españoles?

El debut se estrenará en España el 29 de enero de 2027.