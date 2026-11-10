La Reina Letizia y su elección más sobria en Toledo: de negro de pies a cabeza para despedir a las víctimas de Urda

Los Reyes Felipe VI y Letizia han acudido este martes a la Catedral Primada de Toledo para arropar a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en una misa funeral organizada por la Archidiócesis en memoria de los 69 fallecidos en el siniestro del pasado 28 de octubre. Ha sido poco antes de las 19:00 horas cuando Sus Majestades han hecho su aparición a las puertas del templo, donde han sido recibidos en un ambiente de profundo recogimiento y solemnidad. Con su presencia, los Reyes han querido acompañar a los familiares de las víctimas en una ceremonia religiosa que reúne a representantes institucionales, autoridades políticas y miembros de la Iglesia.

La llegada de los monarcas a Toledo supone uno de los gestos institucionales más destacados de este homenaje, que tiene lugar apenas dos semanas después de la tragedia que ha conmocionado a Castilla-La Mancha. La catedral ha abierto sus puertas para acoger a quienes han perdido a sus seres queridos en el accidente, en un acto cargado de simbolismo presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y que ha contado también con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

Para la ocasión, doña Letizia ha optado por un sobrio estilismo de riguroso luto, apostando por el negro de pies a cabeza. La Reina ha lucido una chaqueta de corte estructurado, con solapas y botonadura frontal, que ha combinado con una falda larga y fluida hasta los tobillos. Un conjunto elegante y discreto que ha completado con unos botines negros de tacón y un pequeño bolso de mano a juego. En cuanto a los complementos, ha prescindido de grandes joyas, decantándose por unos pendientes discretos. Como toque final, ha llevado su melena suelta, peinada con raya lateral y suaves ondas, y un maquillaje natural. Una elección estilística marcada por la sencillez y la ausencia de estridencias, en consonancia con el carácter solemne de una ceremonia dedicada a honrar la memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario. La ceremonia ha reunido además a una amplia representación política. Entre los asistentes se encuentran el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y varias ministras del Ejecutivo, entre ellas las titulares de Defensa, Educación, Vivienda y Sanidad. También acuden el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, además de otros representantes institucionales y presidentes autonómicos. Uno de los elementos más especiales de esta misa funeral ha sido la presencia del Cristo de la Vera Cruz de Urda, una imagen de enorme devoción popular en Castilla-La Mancha que ha salido de manera extraordinaria de su localidad para acompañar a las víctimas y a sus familias en la catedral. La talla, realizada en 1596 por el imaginero Luis de Villoldo, ocupa el lugar habitualmente reservado a la Virgen del Sagrario en el templo primado, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas simbólicos de la ceremonia. A sus pies, 69 velas encendidas recuerdan a cada una de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario. Un homenaje individualizado a los fallecidos, entre los que se encuentran 40 hombres y 29 mujeres. Del total de víctimas mortales, 54 eran de nacionalidad española y 15 procedían de otros países.

El arzobispo de Toledo ya ofició una primera misa funeral el pasado 31 de octubre en la parroquia de Urda, donde trasladó su compromiso de celebrar una ceremonia posterior en la catedral. Ahora, con la presencia de los Reyes y de las principales autoridades políticas y religiosas, Toledo se convierte en el escenario de un nuevo homenaje a las víctimas de una tragedia que ha dejado una profunda huella en sus familias y en toda la comunidad.