A sus 91 años, Norman Foster ha decidido explorar un territorio nuevo en su extensa trayectoria profesional: el diseño de relojes. El prestigioso arquitecto británico, reconocido por algunos de los edificios más emblemáticos de la arquitectura contemporánea, ha creado su primera pieza relojera en colaboración con Lebond, una firma especializada en trasladar el lenguaje de grandes arquitectos al universo de la alta relojería. El resultado es un reloj que combina ingeniería suiza, materiales de altas prestaciones y una estética marcada por las líneas limpias y la funcionalidad. Bautizado como Lebond Norman Foster, está disponible en dos versiones y tiene un precio de 3.500 euros. Una creación en la que el arquitecto ha participado desde los primeros bocetos hasta el desarrollo de cada detalle.

Norman Foster lleva su arquitectura hasta la muñeca

No es habitual que un arquitecto de la talla de Norman Foster se adentre en el diseño de relojes. Sin embargo, la colaboración con Lebond le ha permitido trasladar algunos de los principios que han definido su carrera a un objeto cotidiano y de dimensiones mucho más reducidas. El proyecto se ha desarrollado junto a la Design & Innovation Unit de la Norman Foster Foundation, el equipo de innovación de la fundación que trabaja en distintas escalas del diseño.

La idea del arquitecto era crear una pieza en la que cada elemento tuviera una razón de ser. De hecho, uno de los detalles más llamativos del reloj es la ausencia de las tradicionales asas que suelen conectar la caja con la correa. En su lugar, esta última nace directamente del cuerpo del reloj y se integra en él de manera natural, formando una silueta continua.

Esta solución no responde únicamente a una cuestión estética. También busca mejorar la ergonomía y conseguir que la pieza se adapte mejor a la muñeca. La intención de Foster era diseñar un objeto completo, en el que caja y correa no parecieran dos elementos independientes.

Dos versiones en titanio y una estética muy diferente

El Lebond Norman Foster se presenta en dos acabados: Natural Titanium y Black Edition. Ambas versiones comparten las mismas dimensiones y una construcción en titanio de grado 5, un material especialmente valorado en relojería por su ligereza, resistencia y capacidad para soportar el desgaste diario.

La versión Natural Titanium apuesta por una estética más luminosa y discreta. Su caja combina superficies microarenadas, pulidas y cepilladas, protegidas mediante un tratamiento antihuellas. La esfera presenta un acabado circular con efecto sol, que permite apreciar diferentes matices dependiendo de cómo incide la luz. La correa integrada, por su parte, está fabricada en caucho FKM de color gris claro.

La Black Edition ofrece una interpretación más contundente. Su caja de titanio incorpora un revestimiento DLC negro mate, mientras que tanto la esfera como las agujas mantienen esa misma tonalidad. La correa de caucho negro refuerza su imagen monocromática y minimalista.

En ambos casos, las dimensiones son contenidas: 38,5 milímetros de diámetro y 10 milímetros de grosor. Una elección que refuerza el carácter equilibrado del diseño y evita que el reloj resulte excesivamente voluminoso.

Un mecanismo suizo con una función pensada para viajeros

Más allá de su apariencia, el interior del reloj también tiene un papel protagonista. Las dos versiones incorporan el calibre automático suizo ETA 2892-A2, un movimiento mecánico con 21 rubíes y una reserva de marcha aproximada de 50 horas. Es decir, una vez completamente cargado, puede seguir funcionando durante ese tiempo sin necesidad de recibir movimiento de la muñeca.

Uno de los detalles más interesantes se encuentra en el fondo de la caja, donde un cristal de zafiro permite contemplar el mecanismo y su rotor personalizado, decorado con cinco perforaciones. En la Black Edition es de color rojo, mientras que la Natural Titanium presenta un acabado azul.

La pieza incorpora, además, un bisel giratorio bidireccional de doce horas que permite consultar un segundo huso horario utilizando la aguja principal de las horas. No es una elección casual: Foster es un apasionado de la aviación y un viajero habitual, por lo que esta funcionalidad conecta directamente con sus propios intereses.

El reloj cuenta también con agujas e índices luminiscentes para facilitar la lectura en condiciones de poca luz y ofrece una resistencia al agua de hasta 50 metros.

Cuánto cuesta el primer reloj de Norman Foster

El precio de este debut relojero está fijado en 3.500 euros para cada una de las dos versiones. Ambas están disponibles a través de la página oficial de Lebond, que comercializa sus creaciones con fabricación suiza.

La firma, fundada en Barcelona por el arquitecto Asier Mateo, tiene una propuesta muy particular: colaborar con figuras destacadas de la arquitectura para que puedan trasladar su visión creativa a la relojería. Antes de Norman Foster, la marca ya había trabajado con dos nombres de referencia de la arquitectura portuguesa: Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura.

En el caso de Foster, el proceso creativo comenzó con sus propios dibujos y evolucionó mediante planos técnicos y prototipos físicos hasta llegar al modelo definitivo. La intención era que la ingeniería no quedase escondida, sino que formara parte de la identidad visual de la pieza. Una filosofía que el propio arquitecto resume con una idea: «Espero que se perciba como algo atemporal más que como algo de moda».