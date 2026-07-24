La lección de Carmina Ordóñez que su hijo Cayetano Rivera nunca ha olvidado: «Fue así como me enseñaste a amar»

Solo muere quien es olvidado. Y Carmina Ordóñez es la mejor prueba de ello. El pasado 23 de julio se cumplieron 22 años de su fallecimiento y, aun así, su recuerdo sigue más vivo que nunca. Considerada una de las mujeres más carismáticas y bellas de la crónica social española, el aniversario de su muerte ha vuelto a llenar las redes de mensajes en su memoria. Entre todos ellos, destacó especialmente el de su hijo, Cayetano Rivera, quien no solo recordó con emoción la figura de su madre, sino que también destacó la lección que le inculcó desde pequeño y que, a día de hoy, se ha convertido en uno de los principios fundamentales de su vida.

«Madre, gracias. Gracias porque siempre estabas. Incondicionalmente. Sin pedir nada a cambio. Para todo, pero especialmente para los momentos difíciles, porque fue así como me enseñaste a amar. Me enseñaste valores con tu ejemplo. Me inculcaste principios. Supiste todo lo que me faltaba y me diste mucho más de lo que podías», comenzaba a escribir.

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Haciendo un breve repaso por su vida, Cayetano señalaba que su madre se caracterizaba por esforzarse y sacrificarse ante todo. «Libraste tus batallas en silencio, cuando nadie te miraba, cuando nadie te veía. Y aun así, nunca dejaste de ser tú. Ahí estaba tu verdadera fuerza. Ahí estaba tu luz», expresaba.

Aunque han pasado dos décadas desde que falleció, Cayetano ha dejado más que claro que la figura de su madre sigue estando muy presente en su día a día y que, según va creciendo, va entendiendo aún más muchas de sus decisiones y actitudes. «Hoy solo puedo darte las gracias y decirte que te quiero. Porque cuanto más vivo, más comprendo todo lo que hiciste por nosotros. Y gracias también a todas las madres y padres que lo dan todo por sus hijos. El amor marca la diferencia. Siempre contigo, aun sin ti…», concluía.

Cayetano ha acompañado estas palabras con una fotografía en blanco y negro en la que aparece él de bebé junto a su madre. Una escena que, sumada al emotivo mensaje, ha generado un aluvión de mensajes de apoyo y cariño tanto por parte de sus seguidores anónimos como de algunos rostros conocidos con los que mantiene una excelente relación, como la cocinera Pepa Muñoz, Paloma Cuevas o las periodistas Pilar Vidal o Beatriz Cortázar, entre otros.

«Preciosas palabras que demuestran el amor más bonito», «Ella era irrepetible en todos los sentidos», «Era guapa por fuera, pero más por dentro», «Iluminaba con su presencia, elegante, generosa, educada y guapísima», «Es de las mujeres más guapas que he visto en mi vida», «Besitos al cielo para tu estrella», «Qué bonito recuerdo», escribían algunos de ellos.