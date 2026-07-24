Telecinco cancela ‘Amor o lo que surja’ un mes después de su estreno y reestructura sus tardes

Telecinco ha cancelado Amor o lo que surja, el programa de Carlos Lozano que se estrenó hace apenas un mes dirigido a un público similar al del extinto Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV). La última entrega del dating show se emitirá el próximo viernes 31 de julio, tras no alcanzar los datos de audiencia esperados para permanecer en parrilla.

La cancelación de Amor o lo que surja obliga a Telecinco a remodelar la estructura de la programación de la tarde, dado que en principio el programa ocuparía un espacio a lo largo de todo el verano.

A partir de ahora, la franja que todavía ocupa el dating show la cubrirá El verano se mueve, que además alargará su duración. Le seguirá De lunes a viernes, que comenzará antes de su hora habitual y también extenderá su horario. Finalmente, antes de la edición de la noche de Informativos Telecinco, se emitirá Allá Tú, el único espacio que no se verá afectado por la reestructuración.

Programas de las tardes de Telecinco

15:55 horas: El verano se mueve

El verano se mueve 17:45 horas: De lunes a viernes

De lunes a viernes 20:00 horas: Allá tú

Allá tú 21:00 horas: Informativos Telecinco

Amor o lo que surja llegó a Telecinco hace un mes como una de las nuevas apuestas de la cadena, junto a El verano se mueve -presentado por Ion Aramendi y Kike Quintana- y De lunes a viernes -con Santi Acosta y Beatriz Archidona-. El canal de Mediaset optó por retirar para el verano de su franja vespertina El tiempo justo y El diario de Jorge.

El dating show de Carlos Lozano ha marcado una audiencia media inferior a la de Telecinco, con un 5,6% de share y poco más de medio millón de espectadores en un mes especialmente favorecedor en este sentido para TVE, por la emisión del Mundial de fútbol que ha ganado España.