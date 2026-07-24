Las pérdidas millonarias a las que podría enfrentarse Rosalía tras ser cancelada en Argentina

La resaca de la final del Mundial está dando mucho que hablar. Semanas después de que España se proclamase campeona frente a Argentina, las polémicas y conflictos no han cesado en todo este tiempo. No ha habido quien haya pasado indiferente a esta situación, y es que las tensiones están afectando a personalidades de forma abrupta. Una que se ha visto especialmente afectada es la cantante Rosalía. El detonante de que todo un país se haya levantado contra la cantante es un vídeo, y es que este movimiento ha desencadenado la cancelación de conciertos y programas en los que la cantante iba a aparecer. ¿Cuánto dinero podría perder Rosalía?

En los últimos días ha habido varios movimientos por parte de aficionados argentinos que están situando la final del debate en un continuo punto de mira. Desde la recopilación de firmas para intentar repetir la final hasta los múltiples debates televisivos, el desenlace de la Copa del Mundo parece haber abierto una brecha ideológica sin igual. Aunque sí hay un segmento profesional que está sufriendo las consecuencias de haber mostrado su apoyo a la Selección Española, esos son los creadores de contenido. Las redes se han llenado de vídeos de los pocos creadores explicando la pérdida de seguidores tras sus mensajes de apoyo, aunque pocos han tenido las consecuencias que nuestra catalana.

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Todo empezó en Instagram

Toda la oleada de críticas y el aparente enfado de medio Argentina con Rosalía se debe a un vídeo que ella compartió en redes sociales. Rosalía reposteo un vídeo de Mia Khalifa cantando por la ventana la canción de La Perla. En este se ve un pequeño texto y una bandera de España, algo que hasta el momento no extrañaba a los fanáticos, ya que Khalifa no ha dudado en mostrar su apoyo a la final, hasta el punto de que apostó un millón de dólares por su victoria, por lo que ganó 650.000 dólares en beneficios. Hasta aquí todo bien; de hecho, no es la primera vez que vemos a Rosalía compartir stories de otros famosos cantando la canción, sólo que esta vez no se fijó en la letra pequeña…

Literalmente, porque el story venía con un mensaje no tan oculto para los argentinos, que decía «how life sounds now that the Perlas have been defeated» («cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas»). Minutos después, el vídeo y el mensaje se hicieron virales, haciendo que cayese sobre Rosalía un aluvión de críticas por redes, que han trascendido incluso a los medios nacionales de Argentina. Y aunque se disculpó inmediatamente por redes («Le di compartir porque sonaba La perla, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón», escribió), Argentina no parece haber olvidado el percance.

En riesgo su paso con ‘LUX’ por Buenos Aires

Lejos de entrar en las vejaciones hacia la cantante por parte de estos, este percance se agravó debido a que Rosalía está a pocos días de continuar su gira LUX por la capital argentina. Había cerrado una exitosa asistencia con sold out en sus cuatro conciertos, fechados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, pero este percance de las redes sociales parece haber cambiado el rumbo.

Muchos de los asistentes, ante el enfado por lo ocurrido, intentaron devolver las entradas. «Críticas a Rosalía tras llamar perlas a los jugadores de Argentina poco antes de cantar en Buenos Aires: pidan la devolución de entradas», recogía el periódico de Infobae, uno de los más grandes del país.

Y la consecuencia fue que muchos de los aficionados que habían adquirido sus entradas comenzaron a publicar sus tickets en reventa o a buscar vías formales para cancelar la compra y exigir el reintegro del dinero abonado, en una campaña que se viralizó rápidamente. Hasta el punto de que el propio estadio tuvo que hacer declaraciones al respecto.

El estadio respondió a un aficionado, recogido por el medio C5N, que negaba la posibilidad de devolución. Explicaban que «el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo, no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción». Y agregaron: «En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR, una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena, a un tercero para que asista en tu lugar», algo que ha enfurecido todavía más a los aficionados.

Si todas las cancelaciones llegaran a suceder…

Este sería el escenario más catastrófico para la cantante, que ya ve cada vez más cerca la fecha para acercarse a su cara a cara con los aficionados argentinos. Pero para saber a cuánto podría ascender la suma por la pérdida de sus aficionados, sólo hay que empezar a hacer cuentas.

El estadio donde tendrá lugar su paso por Buenos Aires tiene una capacidad de 15.000 espectadores, lo que daría una suma de 60.000 aficionados, si tenemos en cuenta el sold out del que podía presumir hasta la fecha. Y entramos en precios. Teniendo en cuenta las cifras publicadas por el medio argentino El enfoque salta, hablamos de un rango de precios que varía según el paquete elegido.

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Los precios de las entradas en platea alta tenían un coste de entre 56,07 € y 67,86 €; en el campo trasero ascendían a los 94,43 €. Para los de platea baja, el precio habría sido entre 120,99 € y 135,95 €, mientras que para los de campo delantero la suma habría llegado a los 171,16 €. Con ello, la media del precio de las entradas se situaría en los 117 euros, sin contar los extras de los vips, que según El Eco podrían superar los 738 euros en sus paquetes más prémium.

Si tenemos en cuenta el total de entradas vendidas, la cantante habría facturado por esta serie de cuatro conciertos una media de 7.020.000 euros, valor al que se tendría que sumar el gasto de merchandising. Y si las amenazas de los aficionados argentinos se hiciesen realidad y consiguiesen devolver las entradas, la pérdida de facturación de la cantante sería bastante considerable. Sólo queda esperar y ver cuál es el desenlace de esta historia.