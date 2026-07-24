Chenoa responde a la mujer que le ha denunciado por tener a su perra desaparecida: «No se trata del mismo animal»

Chenoa se ha visto envuelta en una polémica después de que una mujer asegurara que Chloe, la perra que adoptó en 2024, podría ser en realidad su mascota desaparecida en Tenerife. La denunciante ha solicitado una prueba de ADN para tratar de confirmar su identidad, mientras el equipo de la cantante sostiene que la adopción se realizó conforme a todos los protocolos legales.

La respuesta de Chenoa

Cuando parecía que Chenoa iba a disfrutar de un verano tranquilo, la presentadora se ha visto envuelta en una inesperada polémica relacionada con Chloe, la perra que adoptó en 2024 y que incluso ha protagonizado algunos momentos en Dog House, el programa sobre adopción de mascotas que conduce en TVE.

#Chloe #Chenoa #MáximaDifusión @cristinalops11 ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, a la que habéis visto en redes sociales y en televisión junto a Chenoa… en realidad fuera mi perrita Lola, a la que llevo tanto tiempo buscando? 🥺🐾 He intentado obtener respuestas y solucionar todo esto de forma privada, pero ante la falta de ayuda, he decidido hacer pública mi historia. Por favor, ved el vídeo completo y ayudadme a darle MÁXIMA DIFUSIÓN. 🙏🏼🤍 Solo quiero poder saber la verdad. #Lola #AyúdameAEncontrarla @Chenoa @CERCIARMY @RTVE Noticias @Telecinco @atresplayer ♬ sonido original – CristinaLopez1111

La controversia surgió después de que Cristina López Setién publicara varios vídeos en TikTok asegurando que Chloe podría ser en realidad Lola, su pomerania desaparecida en Tenerife en abril de 2024. «Me quedé en shock, es Lola. Tiene la heterocromía en el mismo sitio, la mancha en la frente y la mancha en el hocico», afirma la denunciante, que también sostiene que la edad, el aspecto físico y las fechas de la desaparición y la posterior adopción del animal coinciden.

Cristina explica que, antes de hacer pública su historia, trató de ponerse en contacto con el entorno de Chenoa, tanto con el hermano de la artista como con su representante, para trasladarles sus sospechas. Al no obtener una respuesta que disipara sus dudas, decidió compartir su versión en redes sociales y solicitar una comprobación objetiva. «Una prueba de ADN, unos rayos o lo que sea», reclama. «No haría todo esto si no estuviera tan segura de que es mi perra, ni hubiera tantas similitudes. Yo no he parado de buscar a mi perra. La gente que me conoce sabe que me da muchísima vergüenza hacer estas cosas, pero lo veo necesario», añade.

La repercusión de sus publicaciones ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales y ha llevado al equipo de Chenoa a emitir un comunicado para desmentir las acusaciones. En él, la cantante defiende que la adopción de Chloe se realizó «cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales» a través de una protectora y con la correspondiente documentación veterinaria.

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Asimismo, el comunicado asegura que, antes de formalizar la adopción, se realizaron las comprobaciones pertinentes, entre ellas una prueba que «descarta categóricamente la existencia de cualquier microchip anterior». «Comprendemos perfectamente el dolor de cualquier persona que haya perdido a su mascota, pero la documentación legal y veterinaria confirma de manera concluyente que no se trata del mismo animal. Por respeto a la privacidad y a la veracidad de los hechos, no se alimentarán especulaciones sobre un expediente totalmente cerrado y en regla», concluye el escrito.

Por el momento, el caso continúa sin una resolución definitiva. Mientras Cristina mantiene su petición de que se practique una prueba de ADN para despejar cualquier duda, el entorno de Chenoa insiste en que toda la documentación acredita la legalidad de la adopción y niega que Chloe sea la perra desaparecida. Será, en última instancia, la investigación la que determine si ambas versiones pueden conciliarse o si, por el contrario, se trata simplemente de dos animales con un extraordinario parecido.