Maribel Verdú y Hugo Silva de safari por Kenia: una experiencia que ronda los 3.000 euros

Hay viajes que terminan cuando se deshace la maleta y otros que permanecen para siempre en la memoria. Kenia pertenece a esa segunda categoría: un destino donde la naturaleza se convierte en protagonista absoluta, donde cada amanecer parece una escena de película y donde contemplar un animal salvaje en libertad es una experiencia difícil de olvidar. Estos días, Maribel Verdú ha llegado al corazón de África, aunque no se trata de una escapada personal. La actriz se encuentra en Kenia con motivo del rodaje de Si los muertos hablaran, la nueva película española dirigida por Nacho G. Velilla, cuyo estreno está previsto en cines para 2027.

Junto a ella viajan grandes nombres del cine español como Hugo Silva, quien ha resumido la experiencia con una palabra tan expresiva como contundente: «flipando», además de Marcelo Subiotto, Jason Fernández, Carmen Machi, Claudia Salas, Megan Montaner y Stephanie Gil. Entre jornadas de rodaje, el equipo está descubriendo una de las grandes maravillas del planeta: una Kenia salvaje, inmensa y llena de paisajes que parecen imposibles de imaginar. Las imágenes compartidas durante el viaje muestran una tierra de horizontes infinitos, fauna en libertad y escenarios que convierten cualquier estancia en una aventura extraordinaria.

Masái Mara: entre leones, elefantes y la gran migración

Con cerca de 1.500 kilómetros cuadrados de extensión, esta reserva es la continuación natural del legendario Serengueti tanzano y ofrece uno de los espectáculos más impresionantes del planeta: observar a los grandes animales africanos en su hábitat natural. Aquí aparecen las imágenes que todos hemos soñado alguna vez: leones descansando bajo las acacias, elefantes avanzando lentamente por la sabana, jirafas recortadas contra el horizonte y guepardos preparados para una carrera fugaz.

Masái Mara es uno de los mejores lugares para intentar descubrir los cinco grandes de África: león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte. Pero la verdadera magia del safari está precisamente en lo imprevisible: cada recorrido es diferente y cada salida puede regalar un encuentro único.

Uno de los grandes momentos del día llega al amanecer, cuando la sabana se tiñe de tonos dorados y los vehículos parten en busca de los animales más activos. Para quienes buscan una experiencia todavía más exclusiva, el paseo en globo sobre Masái Mara al amanecer permite contemplar desde el aire un paisaje que parece sacado de un documental. Además, entre julio y octubre, la reserva vive uno de los mayores espectáculos naturales del mundo: la Gran Migración, cuando millones de ñus, cebras y gacelas cruzan estas tierras en busca de nuevos pastos.

Para descubrir este escenario de película, Civitatis ofrece un Safari de 5 días por Masái Mara, Lago Nakuru y Parque Nacional Aberdare, una ruta que reúne algunos de los lugares más emblemáticos del país con transporte, alojamientos, entradas, comidas y guía en español.

Parque Nacional Aberdare: bosques y montañas

Más allá de las grandes llanuras existe otra Kenia menos conocida y profundamente fascinante: el Parque Nacional Aberdare. Situado en una zona montañosa, este espacio protegido sorprende por sus bosques verdes, paisajes de altura y zonas húmedas donde la fauna encuentra refugio.

Aquí el safari cambia de escenario. Ya no predominan únicamente las grandes extensiones abiertas, sino un entorno más salvaje y sorprendente donde es posible avistar elefantes, búfalos, leopardos, babuinos e incluso especies más difíciles de encontrar como el bongo o el gato dorado africano.

Uno de los grandes atractivos de Aberdare es la posibilidad de dormir rodeado de naturaleza. Alojamientos como The Ark Lodge, integrado en el entorno, permiten observar animales acercándose a las zonas de agua desde sus miradores, creando una experiencia cercana y exclusiva. Es una parada perfecta para quienes buscan una visión más profunda de Kenia: un África de bosques, niebla, montañas y encuentros inesperados.

Lago Nakuru: flamencos, rinocerontes y el Valle del Rift

En pleno Gran Valle del Rift aparece otra de las grandes joyas naturales de Kenia: el Parque Nacional del Lago Nakuru. Su paisaje combina aguas alcalinas, bosques de acacias y colinas volcánicas, creando un escenario completamente diferente al de Masái Mara. Durante años, este lago fue famoso por sus enormes concentraciones de flamencos, capaces de transformar sus orillas en una espectacular alfombra de color rosa. Aunque su presencia depende de las condiciones naturales del lago, Nakuru continúa siendo un destino privilegiado para observar aves como pelícanos, cormoranes y otras especies acuáticas.

Pero su gran tesoro está en tierra firme: el rinoceronte. El parque es uno de los principales refugios de Kenia para observar rinocerontes blancos y negros, dos especies protegidas que encuentran aquí un importante espacio de conservación. Durante el safari también es posible encontrarse con jirafas de Rothschild, búfalos, cebras, antílopes, babuinos e incluso grandes depredadores.

Samburu: el norte salvaje

Para quienes quieren descubrir una Kenia diferente, más remota y exclusiva, la ruta continúa hacia el norte: la Reserva Nacional de Samburu. Este territorio, de paisajes más áridos y sorprendentes, guarda una fauna única adaptada a sus condiciones especiales. Aquí viven especies que no suelen verse en otros parques del país, como la jirafa reticulada, la cebra de Grevy, el órix beisa o el gerenuk, un curioso antílope capaz de alimentarse sobre sus patas traseras.

El gran protagonista del paisaje es el río Ewaso Nyiro, una fuente de vida alrededor de la cual se concentran numerosos animales. Samburu ofrece además una dimensión cultural muy especial, con la posibilidad de acercarse a las tradiciones de las comunidades locales y descubrir otra forma de entender la relación entre el ser humano y la naturaleza. Para completar el recorrido, Civitatis propone un safari privado de 2 o 3 días por la Reserva Nacional de Samburu, una experiencia exclusiva con vehículo 4×4, guía en español, alojamiento y salidas privadas de safari.