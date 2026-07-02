La empresaria que ha reinventado el lujo en África: «Creamos el viaje desde cero, no nos limitamos a organizarlo»

Pocas personas han visto África con los mismos ojos que Estrella Ortego, CEO de la agencia de viajes Ratpanat. Lo que para muchos comenzó con la imagen romántica de Memorias de África, para ella se convirtió en una auténtica forma de vida. Viajera por vocación, llegó al continente casi por casualidad, después de cambiar una reserva y sumarse a un fam trip que acabaría marcando su destino. Allí descubrió el lugar con el que siempre había soñado y una pasión que, décadas después, sigue definiendo tanto su trayectoria profesional como personal. «Para mí, Ratpanat nunca ha sido un trabajo; es un estilo de vida que quería compartir», afirma.

Ratpanat, además del nombre de la compañía, es el nombre del concepto que hay detrás de todo. Tras haber cursado la carrera de Turismo y haber trabajado en diferentes agencias de viajes, con sólo 20 años Estrella Ortego se lanzó a montar su propia agencia, consiguiendo en pocos años ser un referente nacional en el turismo de aventura. «Siempre he soñado con montar una experiencia en el destino. Ser la del final de toda la cadena», nos confiesa. Ese mismo equipo con el que abrió su agencia en Valladolid es el mismo que lleva 30 años trabajando y que vio crecer el concepto de Ratpanat: «Es el proyecto de todos nosotros y su solidez es gracias a todos».

Han pasado ya más de 30 años y ahora Ratpanat es toda una empresa proveedora de servicios turísticos en África. Opera en Kenia, Tanzania, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Sudáfrica, Uganda y Ruanda. Cuenta con una estructura vertical que proporciona todos los servicios, con su agencia y tour operador Ratpanat Luxury & Adventure, su cadena hotelera bajo la marca East Africa Camps. Además de su DMC local bajo la marca Epic Luxury Safaris, y African Transport Logistics, empresa de transportes que da servicio a la compañía y otros touroperadores en el país.

Fue tras un año sabático en Australia cuando llegaría el viaje que cambió la vida a Estrella. «Estando ahí, me monté en una expedición como turista a un camión overland por África y empecé a pensar que había detalles que podías meter en ese tipo de viajes más prémium y que podrían encajar en el mercado Español». No fue la primera vez en el país, pero sí la primera en la que vio estos lugares con otros ojos. Y después de varias vueltas al mundo, se dio cuenta: «África era mi continente. Es tan salvaje y auténtico que te quita la corbata del trabajo y te hace disfrutar, te desconecta».

Pregunta: ¿Cómo recuerdas tu primera experiencia en África?

Respuesta: Era jovencísima, tendría unos 20 años. Acababa de abrir mi primera agencia y lo recuerdo como si fuera hoy porque quienes estaban allí siguen siendo grandísimos amigos. Yo acababa de reservar una luna de miel en Bali con un touroperador cuando entraron unos comerciales que no conocía. Cancelé la reserva con el otro operador y la hice con ellos. Entonces me llamaron para hacer un fam trip cinco días después. Me dijeron que normalmente sólo invitaban a directores o dueños de agencias, pero que habían tenido una cancelación y querían que fuera. El viaje era a Sudáfrica, a varias reservas de lujo, y me apunté.

Caí absolutamente enamorada del continente y de todo lo que África ofrece. Es ese Memorias de África que todos hemos soñado, pero multiplicado. Ahí empezó mi romance con África. Esto coincidió con los inicios de mi primera agencia, especializada en viajes de lujo por todo el mundo. Después se mezclaron los viajes personales con los viajes de trabajo. Cuando surgió el proyecto de Tanzania y la idea de viajar en camión expedición, con chef y montando campamentos, diseñamos una experiencia muy particular.

Aquí está nuestra singularidad: como mi origen estaba en la agencia de viajes, cuando dimos el salto a ser propietarios de producto en destino, nos convertimos tanto en agencia local como en agencia de viajes. Creamos el producto desde cero, construimos los camiones, porque todo está hecho por nosotros; los diseñamos y desarrollamos la experiencia completa.

P: Como empresa, ¿qué elementos son fundamentales para crear experiencias de calidad de este nive (equipo, infraestructuras, presencia en destino, etc.)?

R: El control de absolutamente todo, porque todo forma parte de la experiencia. Desde la atención que recibe el viajero en el momento de decidir el viaje, cómo definirlo, si hacerlo en grupo o en privado, qué tipo de experiencia quiere vivir o en qué hoteles alojarse. Nosotros vendemos nuestra experiencia, pero si un viajero quiere un nivel de ultralujo, también contamos con acuerdos con los mejores hoteles de esa categoría. Nuestro segmento suele situarse en una gama media-alta, aunque África tiene algunos de los niveles hoteleros más altos del mundo.

La experiencia empieza con el asesor de viajes. Contamos con un equipo de quince personas que son auténticos especialistas en África. Después viene el diseño de cada detalle: cómo quieres poner el mantel, qué bajoplato utilizar, cómo montar una mesa en mitad de la sabana para una comida… Todo eso forma parte de la experiencia.

Luego están los guías y todo el personal de los campamentos. Los guías-conductores locales hablan perfectamente castellano y han sido formados por la compañía. Existe una máxima para todo el equipo local con el que trabajamos: son personas del destino que reciben formación para alcanzar el nivel de servicio que buscamos. Todas las tripulaciones de estas experiencias en camión expedición salen de allí y son entrenadas para ofrecer el estándar de calidad que exige la compañía.

P: Ponéis mucho en valor el mensaje de lo local. ¿Fue este el núcleo de vuestro proyecto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)?

R: Para mí es un deber. Si estás allí, generando una experiencia increíble dentro del sector turístico, creo que no debe considerarse únicamente una acción de responsabilidad social corporativa, sino una obligación de quienes operamos un negocio en esas tierras. Hay que formar a las personas y ayudarles a adquirir una profesión que les permita vivir de manera digna, no solo a ellos, sino también a sus comunidades.

Nosotros teníamos una visión muy concreta de la experiencia y sabíamos que debíamos cuidar a la gente. Muchos viajeros repiten en sus comentarios que se sienten como en casa. Ese confort dentro de un país que a veces se percibe como peligroso es precisamente lo que buscamos. Hace tres años desarrollamos un proyecto de responsabilidad social en Tanzania para llevar asistencia sanitaria. Uno de nuestros últimos proyectos fue una campaña de operaciones de cataratas. Este año realizamos más de 200 intervenciones en cuatro días.

Trabajamos de la mano del Ministerio de Salud de Tanzania, que nos facilita hospitales públicos. Nosotros llevamos un quirófano portátil y todo el equipo necesario. De la misma manera, acudimos al Ngorongoro con equipos de cirujanos especializados en aparato digestivo. No somos una fundación. Todo esto sale de la cuenta de explotación de la compañía, y son nuestros viajeros quienes hacen posible que, al elegirnos, estos proyectos puedan llevarse a cabo.

P: El concepto Luxury & Adventure está cada vez más presente en el sector. ¿Qué engloba realmente?

R: Desde mi experiencia de más de veinte años en África, el lujo es experiencial. Tiene que ver con una ubicación excepcional, privacidad y exclusividad. El mundo está lleno de hoteles de cemento, pero para mí el lujo que ofrece África, y que es único en el mundo, consiste en disfrutar del confort de un hotel de cinco estrellas dentro de una tienda de campaña, en mitad de la sabana y con un impacto prácticamente nulo.

Eso requiere una enorme logística y una auténtica cultura de la experiencia. Cuando el viajero llega y descubre que tiene todas las comodidades asociadas al lujo en un entorno completamente salvaje, se sorprende.

P: ¿Cuáles son las actividades o experiencias más demandadas por vuestros clientes?

R: En nuestras expediciones intentamos que todo aquello que el cliente podría querer hacer ya esté incluido. Por ejemplo, en Tanzania ofrecemos safaris en globo al amanecer, tanto en el Masái Mara como en el Serengeti. También están incluidas visitas a familias masáis. Todo lo que se puede pedir en África dentro de una experiencia de este tipo ya forma parte del viaje. Por ejemplo, en el sur de África, cuando llegas al desierto más antiguo del mundo, realizas caminatas por las dunas y por valles secos impresionantes.

Después, cuando sales del desierto, unas avionetas privadas te recogen allí mismo. Realizas un vuelo escénico sobre el desierto más antiguo del mundo y sobre la Costa de los Esqueletos antes de aterrizar en el siguiente destino, un antiguo asentamiento alemán junto al mar.

P: Desde vuestra perspectiva, ¿cuáles son los errores más frecuentes en los que pueden caer algunas compañías al diseñar este tipo de experiencias?

R: Hay cosas que no puedes eliminar, como el Serengeti. Cuando se elimina una experiencia así, suele ser por una cuestión de costes, y eso puede hacer que el cliente no quiera volver. Estamos hablando del parque con mayor concentración de fauna salvaje del mundo y, como operador o creador de experiencias en África, hay determinados lugares y experiencias que debes incluir.

No puedes comparar unas organizaciones con otras, pero sí analizar si tu producto está realmente a la altura de las expectativas del cliente que te contacta. Si lo consigues, como hacemos nosotros, puedes alcanzar niveles de fidelización cercanos al 95 %.

P: ¿Qué perfil de viajero suele interesarse por este tipo de propuestas?

R: El producto está diseñado para todo el mundo. Después de veinte años, todo ha evolucionado hacia un concepto de lujo natural que permite que cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia.

P: ¿Cuáles son los destinos de aventura más demandados por los viajeros?

R: Hace veinte años sólo vendíamos Kenia. Cuando introdujimos las experiencias en camión expedición, el viajero empezó a abrir la mente y a descubrir nuevos lugares. Ahora África se ha convertido en un destino en sí mismo. La puerta de entrada suele ser Kenia y Tanzania, porque todo el mundo quiere descubrir la belleza y la fauna de estos lugares. Después, muchos viajeros saltan al sur para conocer el desierto más antiguo del mundo o las Cataratas Victoria. Más adelante buscan experiencias con primates y terminan viajando a Ruanda y Uganda para ver gorilas y monos.

P: ¿Por qué crees que el turismo de aventura ha ganado tanto protagonismo entre el turista español?

R: Diseñamos un producto en el que, a pesar de tratarse de países remotos, el viajero siempre se sintiera acompañado. Por eso incorporamos un guía español en todas las expediciones. No un guía local que hablara algo de español, sino un guía español de la casa. Veinte años después seguimos trabajando así.

Esa fue la seguridad que necesitaba el viajero para decir: «Vamos». El resto era responsabilidad nuestra: la experiencia, la logística y toda la combinación de actividades, barcos, helicópteros y demás propuestas que formaban parte del viaje. Después llegó el boca a boca. Las puntuaciones son importantes, pero necesitas una buena valoración real del viajero.

P: ¿Cuál será vuestro próximo paso?

R: Me ha costado veinte años llegar hasta aquí, pero ahora estamos en el proceso de dar el salto al segmento de cinco estrellas gran lujo, siempre dentro de nuestros pilares de sostenibilidad y naturaleza. Estamos reformando el diseño de nuestros campamentos y desarrollando una línea de hoteles boutique de cinco estrellas gran lujo en todos los destinos donde operamos.