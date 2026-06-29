Verdadero o falso: ¿qué hábitos están detrás de la foto viral de Chenoa sin camiseta?

Chenoa acaba de dar la bienvenida a sus 51 años y, como no podía ser de otra manera, lo ha celebrado como mejor sabe: sobre el escenario y demostrando que la edad es solo un número. La cantante fue una de las protagonistas del Orgullo LGTBIQA+ de Sevilla, donde ofreció una actuación que no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Y es que en un momento del concierto, se quitó la camiseta y dejó al descubierto un abdomen muy definido que, sin duda, era pura fibra. La escena no ha tardado en hacerse viral, ya que ha dejado entrever que sigue una alimentación muy cuidada y una rutina de ejercicios que le permiten lucir este tipazo que ha llamado la atención de propios y extraños.

En medio del revuelo que ha ocasionado el vídeo, han sido muchos los que se han preguntado cuál es la rutina que sigue la cantante para mantenerse en un estado de forma tan envidiable. Pero… ¿De verdad conoces los hábitos que Chenoa ha contado que sigue en diferentes entrevistas? ¡Pon a prueba tus conocimientos! Descubre si sabes qué hay detrás de su estilo de vida con este verdadero o falso.