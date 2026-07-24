Victoria Federica confirma la tendencia: estos son los dos bolsos que más se llevan este verano

Hay bolsos que completan un look y otros que se convierten en el verdadero protagonista. Este verano, la moda apuesta por dos siluetas con una fuerte personalidad: el clutch, símbolo de una elegancia minimalista y sofisticada, y el bolso de asa corta, especialmente en versiones con asas de madera o bambú, que recuperan el encanto de lo artesanal. Dos diseños aparentemente opuestos, pero unidos por una misma tendencia: la búsqueda de piezas especiales, con materiales cuidados y una estética capaz de sobrevivir más allá de una temporada. Una filosofía que ya se refleja en los looks de algunas de las figuras con mayor influencia en moda, como Victoria Federica, que ha llevado ambos modelos confirmando el regreso de estas dos siluetas como grandes protagonistas del verano.

El regreso del ‘clutch’: la elegancia que cabe en la mano

Durante años asociado a eventos y ocasiones especiales, el clutch vuelve esta temporada con una nueva actitud. Más relajado, versátil y contemporáneo, abandona su papel exclusivamente nocturno para convertirse en un accesorio capaz de acompañar todo tipo de estilismos. Su fuerza está en la sencillez de su silueta: una forma limpia que permite destacar los tejidos, los colores y los pequeños detalles. Desde versiones satinadas hasta diseños con bordados o texturas especiales, el clutch demuestra que no necesita grandes dimensiones para captar todas las miradas. Concretamente, el diseño que luce la influencer es el de fibra natural de Mango, y actualmente se encuentra en rebajas por 22,99 euros.

Una opción más sofisticada y especial, este clutch Perla de Dalié Atelier se presenta como una alternativa especial al bolso de Victoria Federica, con un diseño de líneas sencillas y una estética elegante que aporta textura, luz y un acabado refinado.

Esta tendencia conecta con una nueva forma de entender la moda, donde la calidad y la personalidad ganan terreno frente al consumo rápido. Como explica Daniela Bilbao, fundadora de la firma, «cada bolso nace de una silueta sencilla y encuentra su identidad en la selección de tejidos, sus texturas y la combinación de colores y bordados».

El bolso de asa corta: el accesorio con alma artesanal

Si hay un diseño que representa el espíritu del verano, ese es el bolso de asa corta con detalles naturales. Las asas de madera o bambú aportan una mezcla de sofisticación y frescura que encaja especialmente bien con la estética estival: vestidos ligeros, tejidos naturales y looks que buscan un equilibrio entre comodidad y elegancia. Más que un simple elemento funcional, el asa se convierte en una declaración de estilo. «Su acabado natural dialoga con los tejidos y crea un contraste que aporta equilibrio, carácter y una identidad muy reconocible», destaca. La clave está en la armonía entre materiales. La madera aporta calidez y estructura, mientras que los tejidos añaden movimiento y personalidad.

La importancia de los detalles que lo convierten en pieza única

Más allá de las tendencias, el verdadero lujo está en aquello que no siempre se percibe a primera vista. Las costuras, los acabados interiores, la elección de los materiales o el tiempo dedicado a cada pieza son los detalles que marcan la diferencia en un bolso artesanal. «La apariencia es la primera impresión, pero el tacto es lo que confirma la calidad. Son detalles silenciosos, pero son los que terminan definiendo la calidad y el carácter de una pieza», explica.

Una idea que resume la evolución del accesorio: ya no se trata sólo de crear un objeto bonito, sino de diseñar una pieza que transmita una experiencia completa. De hecho, la fundadora argumenta que «un buen bolso no entiende de ocasiones concretas. Puede elevar un look sencillo del día a día y, al mismo tiempo, convertirse en el complemento perfecto para una ocasión especial. Esa versatilidad es una de las cualidades más importantes del diseño».