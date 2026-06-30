Moisés Chocrón sobre el mercado ‘vintage’: «En la alta relojería, el tiempo multiplica su valor»

En un mundo obsesionado con la inmediatez, pocas cosas resultan tan fascinantes como un reloj vintage. Frente a la velocidad de las tendencias, estas piezas representan la permanencia, la exclusividad y la historia. No es casualidad que el mercado de la relojería de segunda mano viva uno de sus momentos más brillantes. Hoy, coleccionistas experimentados, nuevos aficionados e inversores coinciden en la búsqueda de relojes que no sólo marcan las horas, sino también el paso de generaciones. Para Moisés Chocrón, CEO de Chocrón, el fenómeno responde a una evolución natural del coleccionismo. «Ya no se trata solamente de la marca o del estado de conservación, sino también de la autenticidad y la historia que hay detrás de cada pieza», explica. Una afirmación que refleja el cambio de paradigma de un mercado donde el relato que acompaña al reloj puede ser tan valioso como su mecánica.

Algunas piezas parecen desafiar cualquier lógica comercial. Según Chocrón, existen relojes que apenas llegan al escaparate antes de encontrar un nuevo propietario. «Los modelos deportivos de Rolex, así como determinadas referencias de Patek Philippe y Audemars Piguet, tienen una rotación prácticamente inmediata», señala. Diseños icónicos, reconocibles al instante y respaldados por una demanda internacional constante han convertido a estas firmas en los grandes protagonistas del mercado pre-owned de lujo.

Sin embargo, el verdadero atractivo del mercado vintage reside en los detalles. En relojería, aquello que para un observador inexperto puede parecer insignificante es, en ocasiones, lo que marca la diferencia entre una buena pieza y una extraordinaria. Una esfera original, una tipografía específica, la documentación completa o incluso el estuche original pueden multiplicar considerablemente el valor de un reloj. Como explica Chocrón, «dos relojes aparentemente idénticos pueden tener valoraciones muy distintas si uno conserva todos sus elementos originales y el otro ha sido restaurado o modificado».

Quizá por eso la llamada «pátina perfecta» se ha convertido en uno de los conceptos más codiciados por los coleccionistas. Lejos de considerarse un defecto, ciertas huellas del tiempo aportan personalidad y exclusividad. «La pátina cuenta una historia. Para muchos coleccionistas, esos elementos son irrepetibles y forman parte de la identidad del reloj», afirma. Una esfera envejecida de forma homogénea o unos índices que han adquirido una tonalidad única pueden resultar mucho más deseables que una restauración impecable. En el universo vintage, la autenticidad suele tener más valor que la perfección.

La transformación del sector también ha acelerado la creación de futuros iconos. «Antes, un reloj necesitaba varias décadas para consolidarse como una pieza vintage de referencia. Hoy, determinadas referencias empiezan a adquirir estatus de colección mucho más rápido», apunta Chocrón. La globalización, las redes sociales y el acceso inmediato a la información han cambiado las reglas del juego. Entre las marcas con mayor potencial de revalorización, el experto destaca Tudor, una firma que ya está despertando un notable interés entre coleccionistas y cuya evolución podría situar algunos de sus modelos actuales entre los más codiciados del futuro.

Sorprendentemente, una de las mayores revoluciones recientes no ha llegado de la mano de una pieza centenaria, sino de una colaboración contemporánea. Chocrón reconoce haberse visto sorprendido por el fenómeno generado por Swatch x Omega, una alianza que ha conseguido romper barreras entre el lujo y el gran público. «Se ha convertido en uno de los relojes pre-owned más demandados en el menor tiempo de la historia», afirma.

Pero más allá de cifras, cotizaciones o tendencias, existe un componente emocional imposible de cuantificar. «Cuando un reloj cambia de manos, también lo hace una parte de su historia», reflexiona. Herencias familiares, logros profesionales, aniversarios o momentos decisivos de una vida quedan encapsulados en una caja de acero, oro o platino. El verdadero valor de un reloj no siempre está en su precio, sino en la historia que lo acompaña.

En un mercado donde las falsificaciones son cada vez más sofisticadas, la confianza se ha convertido en el auténtico lujo. «Mi padre siempre decía que el joyero es como el médico, tiene que ser de confianza», recuerda Chocrón. Una filosofía que resume la esencia del sector pre-owned actual: rigor, transparencia, autenticidad y conocimiento experto.

Durante más de un siglo, Rolex se ha consolidado como la marca de relojes más legendaria y coleccionada del mundo, símbolo de lujo, prestigio y éxito. The Vintage Watch Company, fundada por John Silver y su hijo David, reúne una extraordinaria colección de Rolex vintage y uno de los mayores archivos pictóricos dedicados a la firma. Si eres amante de los relojes y coleccionista de los Rolex más icónicos, este libro es un imprescindible en tu biblioteca.