Los relojes más caros del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Travis Scott lucen piezas que rozan los 200.000 euros

El Mundial 2026 no sólo está dejando goles históricos, grandes rivalidades y momentos inolvidables. Fuera del terreno de juego, las muñecas de los futbolistas y celebridades también se han convertido en protagonistas gracias a una espectacular colección de alta relojería. En un campeonato donde cada segundo importa, estos relojes representan mucho más que un accesorio: son símbolos de éxito, precisión, artesanía y estilo personal. Rolex, Patek Philippe, Hublot y Audemars Piguet han sido protagonistas en una competición donde el lujo también juega su propio partido.

Kylian Mbappé: el Hublot limitado que cuesta unos 22.000 euros

Mbappé apostó por una pieza que encaja perfectamente con su imagen: moderna, deportiva y llena de personalidad. El delantero francés lució un Hublot Big Bang Edición Original Seddiqi, una creación limitada que combina innovación y diseño contemporáneo. Fabricado en titanio, con movimiento automático y detalles exclusivos de la edición, el reloj pertenece a una serie de sólo 25 unidades, con un precio aproximado de 22.000 euros.

Lionel Messi: el Rolex ‘Day-Date’ de casi 58.000 euros

Pocos relojes tienen tanta historia y prestigio como el Rolex Day-Date, un modelo asociado durante décadas al poder, el liderazgo y el éxito. Messi eligió una de las referencias más especiales de la marca: un Rolex Day-Date con esfera de aventurina verde y detalles de diamantes. La aventurina es una piedra natural muy apreciada en relojería por sus reflejos únicos, que hacen que cada esfera tenga una personalidad propia. Su precio aproximado es de 58.000 euros, una cifra que refleja la combinación de oro, materiales preciosos y la tradición de uno de los relojes más reconocidos del mundo.

Harry Kane: el Patek Philippe ‘Nautilus’ de más de 98.000 euros

El capitán inglés apareció en el Mundial con una de las piezas más esperadas por los coleccionistas: el nuevo Patek Philippe Nautilus creado para celebrar el 50 aniversario del modelo. El reloj conserva los elementos que han convertido al Nautilus en un icono: la caja inspirada en un ojo de buey, el bisel octogonal redondeado y la esfera azul con textura horizontal. Sin embargo, incorpora una decisión muy especial: la eliminación de la ventana de fecha, un detalle que aporta una estética más limpia y sofisticada. La versión en oro blanco tiene un precio aproximado de 82.500 euros, mientras que la exclusiva versión en platino alcanza alrededor de 99.000 euros, una cifra que lo convierte en una de las piezas más codiciadas del torneo.

Neymar: un Rolex ‘Lady-Datejust’ convertido en joya de 160.000 euros

Aunque una lesión le obligó a seguir el debut de Brasil desde la grada, Neymar volvió a demostrar que el estilo también forma parte del espectáculo. El brasileño eligió un Rolex Lady-Datejust completamente engastado con diamantes, una pieza donde la relojería y la alta joyería se fusionan. Con una caja de 28 mm, el reloj destaca por sus más de 900 diamantes talla brillante distribuidos entre caja, brazalete y esfera. Su precio aproximado ronda los 160.000 euros, convirtiéndolo en una de las piezas más llamativas vistas durante el campeonato.

Travis Scott: el Audemars Piguet Royal Oak de más de 176.000 euros

El artista Travis Scott llevó al Mundial una de las colaboraciones más llamativas de la alta relojería: el Audemars Piguet Royal Oak Calendario Perpetuo creado junto a la marca. La pieza rompe con la estética clásica gracias a su caja de cerámica marrón chocolate y sus detalles inspirados en el universo creativo del artista. Limitado inicialmente a 200 unidades, tenía un precio aproximado de 176.000 euros.