Así fue la ‘semana de subastas’ de relojes exclusivos de Nueva York: del triunfo inesperado de Simon Brette al liderazgo de Patek Philippe

En el calendario de las subastas de alta relojería, el nombre de Sotheby’s ocupa un lugar privilegiado. Periódicamente recorre sus diferentes sedes internacionales para celebrar algunas de las subastas más importantes del mundo. En ellas entran todo tipo de piezas, desde relojes históricos hasta mecanismos engastados en joyas. Y sólo tienen una condición: servir de legado a la historia de la relojería mundial. Recientemente, en la agenda de Sotheby’s coincidieron dos grandes subastas en una misma ciudad, que han reunido desde piezas icónicas de determinadas manufacturas hasta modelos que destacan por su diseño, rareza o relevancia histórica.

Fue en Nueva York donde, durante la segunda semana de junio, se reunieron la subasta de Fine Watches, encuentros que reúnen relojes excepcionales seleccionados bajo temáticas específicas; y la de Important Watches. La más especial de las dos, porque para que un modelo entre en esta subasta tiene que cumplir ciertos requisitos, como ser piezas especialmente raras, históricas, complejas o con procedencias excepcionales, dirigidas principalmente a coleccionistas avanzados.

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La Gran Manzana fue así escenario de un espectáculo de la alta relojería, con ventas y estimaciones que superan, en algunas ocasiones, las siete cifras. Más allá de ser simples subastas, estos eventos ofrecen un periodo de exposición de las piezas y permiten a aficionados y profesionales contemplar en un mismo lugar piezas que hasta entonces habían permanecido cautivas en las colecciones privadas de sus antiguos propietarios. Se convierten en puntos de encuentro de la cultura relojera, donde compartir momentos y una misma pasión por la ingeniería de la medición del tiempo.

El momento más esperado viene cuando, una vez cerrada la subasta, toca comparar cuál de todos los relojes ha sido el que más éxito ha alcanzado en la subasta, y aquí es donde entran las sorpresas. Entre modelos que superan las expectativas, otros que no terminan encontrando su próximo dueño por falta de compradores y luego están los que marcan hitos al alcanzar remates históricos.

Richard Mille RM 018 Tourbillon

Dentro de la semana de la relojería neoyorquina de Sotheby’s, el modelo con mayores expectativas fue el Richard Mille RM 018 Tourbillon Hommage à Boucheron. La estimación de venta alcanzaba 1,4 millones, y la historia del modelo justifica esa valoración. Se concibió en honor al 150 aniversario de la joyería parisina Boucheron y supuso la fusión de dos grandes mentes mecánicas y creativas para su construcción: Richard Mille, el relojero vanguardista, y Jean-Christophe Bédos, presidente de Boucheron.

El resultado de esta fusión fue un reloj manual que debutaba con el movimiento de manufactura RM 018, con piedras preciosas y semipreciosas integradas directamente en el calibre. De este modelo se elaboraron únicamente 30 piezas que fueron una a una confeccionadas y decoradas por Boucheron, consiguiendo con ello que no haya en el mercado dos piezas iguales. Aún se desconoce el precio de venta, pero sigue siendo una de las grandes esperanzas de la subasta.

F. P. Journe

Quien sí que superó las expectativas fue el F. P. Journe Vagabondage II propiedad de Tom Brady. Los expertos estimaron que su venta fuese de 800.000 dólares y finalmente se adjudicó por 960.000 dólares, lo que al cambio equivale a 837.000 euros. Esta pieza celebró el 30.º aniversario de Antiquorum y en su día salió también a subasta para recaudar fondos para el Instituto de Investigación de Enfermedades Cerebrales y de la Médula Espinal de París.

Su confección fue, en muchos aspectos, un hito para la casa, que serviría para asentar los antecedentes de su colección Vagabondage. Algunas de estas peculiaridades fueron la caja en forma de tonel y la eliminación de las siglas FP de su esfera. Hoy, este reloj sigue coleccionando hitos con una salida en subasta histórica.

Otro modelo de esta icónica firma que también triunfó en la subasta de la semana de Nueva York como uno de los lotes mejor vendidos fue el Vagabondage I. Se trata de un reloj de pulsera semiesqueletizado de platino de edición limitada con indicación de minutos y horas errantes, fechado en 2006.

Patek Philippe

Los asistentes a la subasta tampoco podrán olvidarse del reloj de bolsillo Patek Philippe que cuadruplicó su precio en subasta. De los 200.000 euros que tenía previsto alcanzar, el modelo adquirió la sustancial suma de 704.000 dólares, cerca de 614.200 euros. Este modelo en específico pertenece una selecta categoría de tan sólo tres ejemplares conocidos hasta la fecha.

Y los propios expertos de la subasta subrayaron que el ejemplar presentado en subasta tenía una peculiaridad que lo hacía único: sus índices horarios Breguet. Todo ello combinado con una repetición de minutos, calendario perpetuo, fases lunares, indicación de año bisiesto y formato de 24 horas con la ecuación del tiempo. Señas de identidad de la casa.

La casa de relojería, con el Patek Philippe referencia 5216, fue también una de las grandes protagonistas de la jornada. El modelo se vendió por 640.000 dólares (558.400 euros), una cifra considerable pero muy por debajo de los 800.000 dólares que tenían previsto obtener como máximo por él.

Heuer de Steve McQueen

El siguiente en liderar el ranking es una de esas piezas con historia que tan características hacen las subastas de Sotheby’s. Si recuerdas a Steve McQueen cuando rodó la película de Le Mans en 1969, entonces recordarás que lo que tenía en su muñeca era un ejemplar de Heuer Monaco. Pero no uno cualquiera: uno diseñado especialmente para el actor. Fue el reloj que más utilizó el actor durante el rodaje.

Y no viene solo. Este modelo se entrega acompañado de una caja con la etiqueta 1970 Le Mans que contiene el archivo personal del encargado de utilería, donde se reúne toda la documentación relativa a la formación de la película, incluido el historial completo de la correspondencia de Heuer con el equipo. Este lote alcanzó un valor de venta en la subasta de 558.270 euros, algo menor de lo que se esperaba, puesto que las expectativas en este modelo estaban puestas en casi un millón de euros.

Simon Brette

Simon Brette se ha consolidado como uno de los relojeros independientes más prometedores de los últimos años y el resultado de su modelo 77.147.302 Chronomètre Artisans Rose en la subasta de Sotheby’s así lo confirma. Esta pieza completamente artesanal contó con el trabajo de 13 artesanos para poder darle forma.

En principio, la serie iba a estar limitada únicamente a 12 piezas en circonita, pero finalmente su producción terminó ampliándose hasta llegar a las 50 piezas; muchas de ellas aún no están producidas. Dada la competencia de la subasta, no se esperaba obtener de este reloj más de 100.000 o 200.000 dólares y, sin embargo, finalmente salió a la venta por 512.000, 446.600 euros. Cerrando así el ciclo estelar de los relojes mejor vendidos de esta semana.