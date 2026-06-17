El reloj ‘derretido’ de Cartier bate récords: se vende por más de 1,3 millones de euros

Hay relojes valiosos, relojes raros y relojes que trascienden su función para convertirse en auténticas obras de arte. En esa última categoría juega desde hace décadas el Cartier Crash, una de las creaciones más insólitas y codiciadas de la relojería de lujo. Su caja deformada, que parece haberse derretido bajo el efecto de una fuerza invisible, ha fascinado a coleccionistas, diseñadores y amantes del arte desde finales de los años sesenta. Ahora, esta pieza legendaria vuelve a ocupar titulares tras protagonizar una venta histórica que confirma el extraordinario momento que vive el mercado de los relojes vintage. El modelo, inspirado en el espíritu más experimental de Cartier Londres, ha alcanzado más de 1,3 millones de euros en subasta, consolidando su condición de icono absoluto y demostrando que algunas creaciones son capaces de desafiar el paso del tiempo tanto como las tendencias.

Un accidente convertido en leyenda

La historia del Cartier Crash es una de las más fascinantes de la relojería moderna. Nacido en 1967 en los talleres londinenses de Cartier, este reloj rompió con todas las reglas establecidas. Frente a las cajas perfectamente redondas o rectangulares que dominaban la industria, el Crash apostó por una silueta asimétrica y aparentemente deformada que parecía desafiar cualquier lógica.

Durante años circularon múltiples leyendas sobre su origen. Una de las más conocidas aseguraba que el diseño se inspiró en un reloj que había sufrido un accidente de coche y cuyo metal quedó deformado tras un incendio. Aunque la historia nunca ha sido confirmada oficialmente, sí contribuyó a alimentar el aura de misterio que rodea a la pieza. Lo que sí parece claro es que la estética del modelo guarda una evidente relación con el universo surrealista y con las famosas imágenes de relojes derretidos popularizadas por el artista español Salvador Dalí.

La realidad es que el Crash fue fruto de la creatividad de la división londinense de Cartier, que en aquellos años gozaba de una notable independencia creativa y se convirtió en un auténtico laboratorio de experimentación estética. Aquella libertad permitió el nacimiento de algunas de las piezas más atrevidas de la firma.

Una rareza prácticamente imposible de encontrar

Parte del atractivo del Cartier Crash reside en su extrema escasez. Los ejemplares originales producidos durante los primeros años son extraordinariamente limitados. Los expertos estiman que durante los primeros años de fabricación apenas se realizaron unas pocas unidades, lo que explica que cada aparición en el mercado genere una enorme expectación.

El reloj que recientemente ha protagonizado esta histórica venta pertenecía precisamente a esa primera generación de piezas. Fabricado en oro amarillo de 18 quilates y conservado en un estado excepcional, despertó una intensa batalla entre coleccionistas que disparó su valor muy por encima de las previsiones iniciales. Finalmente, el martillo cayó en 1.503.888 dólares, una cifra que en aquel momento supuso un récord absoluto para este modelo.

La operación confirmó algo que muchos especialistas llevaban tiempo observando: el mercado ya no premia únicamente la complejidad mecánica, sino también la singularidad estética y la historia que hay detrás de cada pieza.