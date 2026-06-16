Una de las pepitas de oro más valiosas del mundo fracasa en subasta pese a las ofertas millonarias

Algo ha ocurrido con la Bota del Cortés que ha dejado a todo el mundo en vilo en la casa de subastas EJ’s Auction & Appraisal. El pasado 12 de junio, este artículo salió a subasta como la pieza estrella de uno de sus lotes. Sin embargo, lo que se estimaba que iba a ser una de las ventas más fructíferas de la jornada, terminó cerrando una puja sin comprador. Tal y como ha declarado la propia casa de subastas, ninguno de los pujantes consiguió alcanzar el precio de reserva, lo que devolvió a una de las piezas de oro más importantes del mundo a casa sin un nuevo comprador.

Si bajamos esta realidad a cifras, podemos entender cuál era la complejidad de la operación. La Bota de Cortés no fue un fracaso en la subasta; de hecho, las pujas llegaron a alcanzar los 1,5 millones de dólares, pero aun con esas no fueron capaces de llegar al precio de reserva, cifra que todavía no se ha revelado. Sí que fue un varapalo para las expectativas de la rifa, que estimaban poder alcanzar un precio de venta en torno a los 2,5 o 3 millones de dólares, unos 2 millones de euros.

Parecía que esto de las subastas era un territorio más que dominado por una pieza de semejantes características. De hecho, en 2008 la Bota del Cortés fue adquirida en subasta por 1,3 millones de dólares, multiplicando por cuatro el valor de esa pieza en aquel momento. Y se pensaba que tal éxito se iba a repetir, pero el resultado final se ha alejado completamente de las expectativas.

«Antes de la subasta, consultamos con el consignador y acordamos que no permitiríamos que esta valiosa pieza se fundiera ni se tratara como un metal común. Por eso fijamos un precio de reserva no revelado. La Bota de Cortés es una pieza de calidad museística y merece permanecer intacta para las generaciones venideras», declaró Erik Hoyer, director ejecutivo y propietario de EJ’s Auction & Appraisal.

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Porque, efectivamente, hablar de la Bota de Cortés como un hallazgo común sería menospreciar al máximo uno de los hallazgos preciosos más importantes de los últimos tiempos. Y es que, hasta día de hoy, no se ha conseguido encontrar una masa de oro con este tamaño y estas propiedades.

Un hito del oro

Con 26,2 libras, lo que correspondería a 1,025 kg, esta pepita de oro es la más excepcional jamás encontrada. Partimos de la base de que los registros la catalogan como la pepita de oro natural más grande que se conserva en el hemisferio occidental. Lo que hace única a esta pepita es la pureza del oro, a 98%, algo completamente insólito.

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Esta pieza fue descubierta en 1989 por un buscador de oro en la zona de Caborca, México, aproximadamente a unos 100 kilómetros del mar de Cortés. La fama de este hallazgo creció con la velocidad de la luz y pronto fue descrito como uno de los mejores descubrimientos de la época. Y su fama no cesó pronto, ya que recorrió los principales expositores de piedras preciosas durante décadas. Ahora que su destino parecía que llevaría a esta reliquia a nuevas manos, se ha estancado en esta subasta fallida.