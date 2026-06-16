Sólo existen 41 botellas en el mundo: el legendario whisky japonés que podría subastarse por hasta 375.000 euros

Hay objetos que trascienden su función original para convertirse en auténticas piezas de culto. Ocurre con determinados relojes, coches clásicos, obras de arte y, cada vez más, con algunas botellas de whisky cuya rareza las convierte en auténticos tesoros líquidos. El mercado de las subastas lleva años demostrando que los coleccionistas están dispuestos a desembolsar cifras astronómicas por ejemplares únicos, especialmente cuando detrás existe una historia irrepetible. Ahora, una nueva joya procedente de Japón vuelve a acaparar la atención internacional: un whisky tan exclusivo que podría alcanzar los 375.000 euros en una subasta. No se trata únicamente de una bebida excepcional, sino de una pieza histórica que simboliza el auge del whisky japonés y la fascinación mundial por las ediciones imposibles de encontrar.

Una botella de leyenda

La protagonista de esta historia es una botella de Karuizawa 1960 de 52 años, considerada una de las expresiones más exclusivas jamás producidas por la desaparecida destilería japonesa. La plataforma de subastas Catawiki estima que su precio podría situarse entre los 300.000 y los 375.000 euros, una cifra reservada únicamente a las piezas más codiciadas del coleccionismo internacional.

Su exclusividad no es casual. De este whisky sólo existen 41 botellas en todo el mundo, una circunstancia que lo ha convertido en uno de los grandes objetos de deseo para los amantes de los destilados prémium. Procede de la barrica número 5627 y pasó más de medio siglo envejeciendo antes de ser embotellado, un proceso que le otorga una singularidad difícilmente repetible.

Además, cada botella cuenta con un adorno japonés tallado a mano, un detalle artesanal que incrementa todavía más su valor como objeto de colección.

El fenómeno Karuizawa

Para entender por qué una botella puede alcanzar semejante cotización, hay que remontarse a la historia de Karuizawa. Fundada en 1955, esta pequeña destilería japonesa se convirtió con los años en una referencia para los conocedores gracias a su producción limitada y a un estilo de whisky intenso y complejo.

Sin embargo, el verdadero mito comenzó cuando la destilería dejó de operar y terminó cerrando definitivamente. Desde entonces, las existencias disponibles son finitas. Cada botella que aparece en el mercado representa una oportunidad cada vez más escasa para adquirir un fragmento de una historia que ya no puede repetirse.

Esa combinación de calidad, escasez y nostalgia ha convertido a Karuizawa en una marca casi legendaria. Entre los coleccionistas, poseer una de sus botellas más antiguas equivale a tener un cuadro firmado por un maestro cuya obra ya no puede ampliarse.

El auge imparable del whisky japonés

Durante décadas, el whisky escocés dominó el mercado de los destilados de lujo. Sin embargo, Japón ha conseguido abrirse camino hasta situarse entre los grandes referentes mundiales.

El reconocimiento internacional de los whiskies japoneses comenzó a consolidarse a principios de este siglo gracias a premios internacionales y a una creciente valoración de su calidad. Hoy, nombres como Yamazaki, Hibiki, Hakushu o Karuizawa figuran entre las referencias más codiciadas del planeta.

La demanda ha crecido a un ritmo tan elevado que muchas destilerías han visto cómo sus existencias envejecidas desaparecían rápidamente del mercado. Como consecuencia, las botellas más antiguas y limitadas han multiplicado su valor en cuestión de pocos años.

Karuizawa representa el caso más extremo de esta tendencia. Al tratarse de una destilería desaparecida, cada nueva subasta genera una enorme expectación entre inversores y aficionados.

Cuando una botella se convierte en inversión

Lo más llamativo es que muchas de estas botellas jamás llegan a abrirse. Su destino suele ser una vitrina privada, una colección especializada o incluso una caja fuerte.

Los expertos del sector explican que determinadas referencias funcionan actualmente como activos alternativos de inversión, de forma similar a lo que ocurre con algunas obras de arte o relojes de edición limitada.

En el caso del Karuizawa 1960 de 52 años, la probabilidad de que alguien decida descorcharlo es mínima. El valor económico supera con creces el placer de degustarlo. Su atractivo reside precisamente en la imposibilidad de reemplazarlo.

De hecho, la historia reciente demuestra que las cifras récord no son una excepción. Una botella de Karuizawa 52 años procedente de la misma barrica llegó a venderse por más de 435.000 dólares en una subasta celebrada por Sotheby’s, estableciendo un récord para el whisky japonés en aquel momento.