El reloj de 700.000 euros con rubíes de Jacob & Co. que Belinda llevó en el Mundial 2026
Antes de que el foco se posara en la actuación, en los visuales del estadio o en el despliegue musical del Mundial 2026, hubo un detalle que capturó la atención de los flashes casi de inmediato: la muñeca de Belinda. La artista apareció en escena con una pieza de alta relojería que no solo brillaba, sino que parecía competir directamente con la iluminación del espectáculo. Se trataba del Jacob & Co. Brilliant Flying Tourbillon Rubies, un reloj valorado en torno a los 700.000 euros, convertido en protagonista instantáneo por su estética extrema. Engastado con cientos de rubíes y concebido como una obra de arte mecánica, el reloj desdibujó la línea entre joya, ingeniería suiza y espectáculo pop global, situándose como uno de los elementos más comentados de toda la puesta en escena del evento.
Jacob & Co. Brilliant Flying Tourbillon Rubies: el reloj que lo es todo menos discreto
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