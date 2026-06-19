El reloj de 700.000 euros con rubíes de Jacob & Co. que Belinda llevó en el Mundial 2026

El modelo elegido por Belinda pertenece a la colección Brilliant Flying Tourbillon Rubies de Jacob & Co., una firma conocida por llevar la relojería al terreno del exceso calculado. En este caso, la pieza está concebida como un bloque de oro rosa de 18 quilates completamente cubierto por gemas.

Según las especificaciones de la maison, el reloj incorpora más de 400 rubíes talla baguette, cuidadosamente engastados en la caja, la esfera, la corona y hasta el cierre, creando una superficie continua de color rojo intenso que cambia con la luz y el movimiento.

El resultado es casi hipnótico: no hay superficies neutras, no hay descansos visuales. Todo el reloj está diseñado para reflejar, refractar y multiplicar la luz, como si la muñeca se convirtiera en un foco propio dentro del escenario.

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El corazón técnico: un tourbillon volador

Más allá del impacto estético, el Brilliant Flying Tourbillon Rubies es también una pieza de alta complicación relojera. En su interior alberga un movimiento mecánico de cuerda manual con tourbillon volador de un minuto, una de las complicaciones más apreciadas por los coleccionistas de alta relojería.

El tourbillon, visible en la esfera esqueletizada, no está ahí como simple decoración: su función es compensar los efectos de la gravedad en la precisión del reloj. Jacob & Co. lo presenta en formato volador, es decir, sin puente superior visible, lo que refuerza la sensación de que el mecanismo flota dentro de la caja.

Rubíes como lenguaje visual: lujo llevado al extremo

Si hay un elemento que define esta pieza, es el uso del rubí no como detalle, sino como estructura. Las gemas no se añaden al diseño: lo construyen.

Los más de 400 rubíes baguette crean una superficie uniforme que sustituye cualquier noción tradicional de esfera o bisel. En lugar de leer la hora de forma discreta, el reloj la convierte en un gesto visible, casi teatral.

Este tipo de diseño responde a una tendencia clara dentro de la alta joyería contemporánea: el lujo ya no busca esconderse, sino ocupar espacio, ser reconocido a distancia y funcionar como declaración inmediata de estatus visual.