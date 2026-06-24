El diamante azul más codiciado del año se vende por más de 19 millones de euros en una histórica subasta

Los diamantes de color forman parte de un universo reservado a muy pocos. Más allá del tamaño o de la pureza, ciertas tonalidades convierten estas piedras en auténticos tesoros geológicos capaces de alcanzar cifras astronómicas en las grandes casas de subastas. Entre todos ellos, los diamantes azules ocupan un lugar privilegiado debido a su extraordinaria rareza. Por eso, cada vez que aparece uno de calidad excepcional, el mercado internacional de la alta joyería contiene la respiración. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Mediterranean Blue, una espectacular gema azul que ha protagonizado una intensa batalla entre coleccionistas y que finalmente ha cambiado de manos por más de 19 millones de euros, consolidándose como una de las joyas más codiciadas de los últimos tiempos.

Una joya nacida para hacer historia

Pocas piedras preciosas consiguen generar tanta expectación antes incluso de llegar a una sala de subastas. Mediterranean Blue lo logró desde el primer momento. Se trata de un diamante azul Fancy Vivid Blue de 10,03 quilates, una categoría considerada entre las más exclusivas y difíciles de encontrar del planeta. Según los expertos, apenas una diminuta fracción de todos los diamantes extraídos presenta de forma natural una tonalidad azul intensa, lo que convierte a estas gemas en piezas extremadamente codiciadas por coleccionistas e inversores.

Su historia comenzó en 2023, cuando fue descubierto en la legendaria mina de Cullinan, en Sudáfrica. Este yacimiento es conocido por haber producido algunos de los diamantes más importantes jamás encontrados y continúa siendo una referencia mundial en el sector de las piedras preciosas. El cristal original pesaba cerca de 32 quilates, pero el proceso para transformarlo en la gema actual fue largo y meticuloso.

Los especialistas estudiaron durante más de un año la piedra en bruto antes de proceder a su talla definitiva. Posteriormente, el trabajo de planificación y corte se prolongó durante varios meses con un único objetivo: maximizar la intensidad del color y la calidad visual del diamante. El resultado es una gema de extraordinaria belleza que reúne color, pureza y proporciones excepcionales.

La batalla de ofertas que disparó su precio

La venta tuvo lugar durante una prestigiosa subasta de alta joyería organizada por la casa de subastas Sotheby’s en Ginebra. Desde el comienzo de la puja quedó claro que Mediterranean Blue era la gran estrella de la jornada.

Las ofertas comenzaron en torno a los nueve millones de francos suizos y rápidamente fueron aumentando a medida que varios compradores competían por hacerse con la piedra. Durante varios minutos se produjo un intenso intercambio de pujas entre dos participantes especialmente decididos, elevando progresivamente el valor de la gema hasta alcanzar los 17,9 millones de francos suizos, equivalentes a unos 21,5 millones de dólares o aproximadamente 19 millones de euros.

Finalmente, el diamante fue adquirido por un coleccionista privado estadounidense cuya identidad no se hizo pública. La venta se convirtió inmediatamente en una de las operaciones más destacadas del año dentro del mercado internacional de las piedras preciosas.

¿Por qué los diamantes azules son tan valiosos?

La explicación se encuentra en su extraordinaria escasez. Los diamantes obtienen su color azul gracias a la presencia de pequeñas cantidades de boro en su estructura cristalina durante su formación, un fenómeno geológico excepcional que ocurre en circunstancias muy concretas.

Los expertos estiman que únicamente alrededor del 0,3% de todos los diamantes presentan una tonalidad predominantemente azul. Dentro de ese reducido porcentaje, sólo una mínima parte alcanza la categoría Fancy Vivid Blue, considerada la máxima expresión de intensidad cromática en este tipo de piedras.

Una pieza clave en el mercado del lujo

La presentación internacional de Mediterranean Blue fue casi tan espectacular como su posterior venta. Antes de llegar a Ginebra, la gema realizó una gira por algunas de las ciudades más importantes para el mercado del lujo, incluyendo Abu Dabi, Hong Kong, Taipéi y Nueva York. En cada una de ellas despertó una enorme atención entre potenciales compradores y expertos del sector.

La piedra se convirtió además en la protagonista de una colección de alta joyería valorada en alrededor de 100 millones de dólares. El interés generado confirmó que las grandes gemas de color siguen siendo uno de los activos más atractivos dentro del mercado del lujo internacional, incluso en momentos de incertidumbre económica.