Crowne Plaza Porto: la renovada joya de cinco estrellas que redefine el lujo y la gastronomía en Oporto

Oporto tiene un magnetismo único, esa clase de encanto atlántico que combina melancolía, luz vibrante y una elegancia decadente que enamora desde el primer minuto. Es una ciudad preciosa, casi mágica, que exige ser descubierta con pausa y a la que siempre apetece volver. Si aún no la has visitado, te invito fervientemente a que la incluyas como tu próxima escapada prioritaria, porque es de esos rincones del mundo que dejan una huella imborrable en el alma del viajero.

En medio de esa intensa agenda de trabajo y continuos viajes que marcan el día a día, siempre es necesario buscar un paréntesis: una de esas escapadas de relax puramente experienciales para desconectar, bajar de revoluciones y volver a saborear el tiempo con calma. Con ese propósito nos acercamos a descubrir la ambiciosa hoja de ruta del renovado Crowne Plaza Porto y dejarnos sorprender por el talento de su restaurante soMos Restaurant & Lounge.

La experiencia no puede comenzar de forma más fluida: un trayecto aéreo directo de apenas 50 minutos desde Madrid te sitúa rápidamente en el aeropuerto de la ciudad lusa. En un abrir y cerrar de ojos, estamos cruzando el umbral de uno de los establecimientos de referencia del destino, situado estratégicamente en el corazón de la prestigiosa Avenida da Boavista.

Este enclave resulta clave para cualquier viaje: nos ubica a pocos minutos de grandes referencias culturales como la icónica Casa da Música o la frescura del Jardín Botánico, permitiendo conectar con el pulso urbano al tiempo que disfrutamos de la serenidad de una de las arterias más señoriales de Oporto.

Diseño ‘new modern’ y la filosofía ‘blended travel’

Perteneciente a la selecta colección Premium de IHG Hotels & Resorts, el Crowne Plaza Porto ha iniciado este año un capítulo extraordinario marcado por una renovación integral. El establecimiento ha transformado sus 232 habitaciones (incluyendo 42 espectaculares suites distribuidas entre las plantas 4 y 15) bajo el concepto estético del diseño New Modern.

Se trata de un enfoque contemporáneo que equilibra funcionalidad, confort de alta gama y una sofisticación atemporal mediante tonos neutros, materiales de textura natural y un mobiliario ergonómico impecable.

Las habitaciones, con una superficie media de 34 m², destacan por una inteligente distribución en tres zonas claramente diferenciadas: espacio de trabajo, área de relajación y zona de descanso. El proyecto responde con brillantez a las demandas del blended travel, la tendencia global que fusiona la agenda profesional con momentos de desconexión y ocio personal.

Detalles como la impecable lencería de puro algodón portugués, la iluminación cálida y un aislamiento acústico magistral garantizan un descanso absoluto tras una jornada explorando los encantos de la ciudad.

Bienestar de alto nivel y un escenario referente para eventos

El bienestar de sus huéspedes constituye otro de los grandes ejes de esta nueva etapa. Pude experimentar directamente en la atmósfera relajante de Porto Urban Spa, un verdadero refugio urbano concebido para mitigar el ritmo de la vida moderna. Sus instalaciones cuentan con tres salas de tratamiento, jacuzzi, sauna y baño turco, complementadas por un Fitness Centre abierto las 24 horas y equipado con la última tecnología para mantener los hábitos de entrenamiento sin salir del hotel.

Por otro lado, la propiedad reafirma su consolidado liderazgo como centro neurálgico para reuniones corporativas, convenciones y celebraciones sociales.

Sus versátiles salones, destacando su majestuoso salón principal de 370 m² y más de 4 metros de altura, disponen de los más avanzados sistemas tecnológicos y el servicio exclusivo del programa Meetings & Events Concierge, asegurando una coordinación impecable en cada evento.

soMos Restaurant & Lounge: alta cocina con sabor a producto local

La dimensión gastronómica del hotel alcanza su máxima expresión en soMos Restaurant & Lounge. El propio nombre del espacio, que remite al orgullo del nosotros somos en portugués, sintetiza una clara declaración de intenciones: un tributo a la filosofía de la partilha, ese placer tan mediterráneo de compartir la buena mesa en compañía.

Con el reputado chef Jorge Sousa en la dirección gastronómica, soMos pone en valor el producto de proximidad, respetando la esencia de la cocina tradicional lusa, pero aplicándole un barniz técnico de alta escuela.

Durante la estancia disfrutamos de dos comidas espectaculares que pusieron de manifiesto el altísimo nivel culinario de esta casa. En cada propuesta destaca la frescura de los ingredientes, enriquecidos con hierbas y matices recolectados directamente de su propio huerto urbano. Entre los platos más destacados que pudimos probar, merece especial mención la sobresaliente ensalada de burrata y tomates cherry preparados en diferentes texturas y vinagre balsámico, un entrante sumamente fresco y vibrante. Como plato principal, deslumbraron unas memorables lascas de bacalao con costra de pan de maíz, puré de garbanzos y huevo a baja temperatura, una elaboración que eleva el producto estrella de la gastronomía portuguesa a un nivel de finura y suculencia absoluto.

Tampoco faltó un excelente carpaccio de pulpo y unos sorprendentes gambones con costra de almendra crujiente, salsa de chile dulce y salsa tártara exótica, demostrando que la sencillez del mejor producto local, trabajada con maestría, es sinónimo de excelencia.

Recomendación para la Escapada:

«Oporto es una ciudad para pasearla, fotografiarla y saborearla sin prisas. Disfrutar de una comida o una cena en la terraza exterior de soMos, en plena Avenida da Boavista, es el complemento idóneo para rematar un día perfecto descubriendo la magia lusa».

El restaurante suma a su propuesta la versátil All Day Room, un comedor privado anexo con capacidad para 60 personas ideal para banquetes o reuniones reducidas, y una cotizada terraza exterior que se ha posicionado como punto de encuentro en Boavista.

Con esta cuidada renovación y una cocina que celebra el territorio, el Crowne Plaza Porto y soMos ofrecen el argumento perfecto para preparar la maleta y dejarse conquistar por la belleza inagotable de Oporto.