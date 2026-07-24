Tráiler de ‘Resident Evil’: Zach Cregger (‘Weapons’) hace suyo el videojuego de zombis más popular de Capcom

Las adaptaciones fílmicas de los videojuegos son una tendencia absoluta en la industria de Hollywood. Porque por fin, tras años siendo un subgénero maldito, los grandes estudios parecen haber dado con la tecla exacta que ha logrado captar la atención tanto de los jugadores como de los espectadores. Ser fieles a la historia e imitar lo máximo posible, el diseño artístico original de las franquicias. Sin embargo, la última versión cinematográfica de Resident Evil se parece bien poco a cualquier entrega de la marca de Capcom. Y, aunque pueda parecer a priori un error, esa parece ser la clave definitiva con la que el director Zach Cregger nos tiene a todos en vilo. El nuevo tráiler es espectacular y promete ser otro capítulo glorioso para el terror fílmico del 2026.

Por el momento, la filmografía de Cregger está funcionando como un ejercicio redondo de pura creatividad dentro del horror. Barbarian fue una ópera prima imponente y Weapons elevó todavía más las esperanzas que las grandes majors tienen sobre él, como uno de esos realizadores que consiguen no sólo el aplauso unánime de la crítica, sino también unos números de taquilla encomiables para el momento que vive el mercado de la distribución. Ahora el reto es mayúsculo, pues el cineasta ya no escenifica un material original. La saga de videojuegos ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo y generado toda una IP con películas y series de televisión. Las más recordadas son las de Paul W. S. Anderson que protagonizó Milla Jovovich. No obstante, este reboot de Resident Evil va a ser radicalmente diferente. Aquí no hay héroes ni una acción explosiva cargada de coreografías imposibles. Los no muertos son una amenaza real que van detrás de un protagonista normal, cuya desgracia es aceptar el peor trabajo en el momento más inoportuno.

Tráiler de ‘Resident Evil’: Austin Butler va de camino a Racoon City

En vez de rehacer las cintas anteriores o adaptar directamente los juegos, Cregger ha afirmado en reiteradas ocasiones que su versión será una historia original ambientada en el mundo de Resident Evil. El filme no buscará tanto retratar el arco de algún rol conocido, pero sí representar la sensación que despierta jugar a los títulos de la IP. Según el cineasta, Mad Max: Fury Road y Evil Dead II son las dos referencias principales, dándonos a entender que la trama podría funcionar como una carrera contrarreloj repleta de criaturas abominables dispuestas a terminar con el personaje al que da vida Austin Butler.

La trama sigue a un mensajero médico encargado de realizar una peligrosa entrega fuera de su territorio. El premio es un suculento dinero extra que necesita. No es consciente, eso sí, de que Racoon City, el destino que le espera, ha sufrido una infección vírica que ha transformado a toda la población en peligrosas criaturas.

El elenco incluye también a Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser.

¿Cuándo se estrena en cines?

Resident Evil llegará a los cines después del verano, el 18 de septiembre.