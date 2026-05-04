Zach Cregger (‘Weapons’) prepara una arriesgada película de ‘Resident Evil’: «No salen muchos zombis»

Cuando se adapta una propiedad intelectual ya establecida al audiovisual, el director de turno suele importar bien poco. Pues el objetivo no suele ser otro que el marcar los designios de los despachos ejecutivos, dándole a los fans lo que piden. Esto se ve en el cine de superhéroes, pero también en la tendencia actual de las versiones fílmicas de los videojuegos. Pues el subgénero aboga en los últimos años por complacer de lleno a la comunidad fan, para garantizar la aprobación y el rédito masivo en la taquilla conseguido en producciones como, por ejemplo, la reciente Super Mario Galaxy. No obstante, toda regla tiene una excepción, y esa parece que va a ser la próxima película de Resident Evil: el cineasta Zach Cregger no se centrará en el canon más estricto de la popular saga de Capcom.

Cregger debutó como solitario en 2022 con Barbarian, un estimulante relato de terror que mezclaba el slasher y el thriller psicológico sin renunciar, por otro lado, al humor más desenfadado y a cierta denuncia social. Eso sí, su salto al mainstream llegó el año pasado de la mano de Warner Bros., escribiendo y dirigiendo uno de los fenómenos del horror. Nos referimos, cómo no, a la ecléctica y turbia Weapons. Ahora, sin embargo, ese estatus de realizador estrella crece un poco más con la película de Resident Evil que estrenará en cines el 18 de septiembre. La adaptación no sólo no versionará ningún juego en concreto de la franquicia, sino que, según el propio autor norteamericano, tampoco tendrá demasiados zombis.

El primer tráiler de la película de ‘Resident Evil’ es una declaración de intenciones

𝙰 𝚗𝚎𝚠 𝚎𝚛𝚊 𝚘𝚏 𝚎𝚟𝚒𝚕. From the mind of Zach Cregger, director of Weapons and Barbarian. Watch the new teaser trailer for Resident Evil. Filmed for IMAX – in theatres 9.18. pic.twitter.com/dE7kpxaBo5 — Sony Pictures (@SonyPictures) April 30, 2026

Las declaraciones de Cregger sobre el desapego narrativo del videojuego podrían pillarnos desprevenidos, pero teniendo en cuenta el primer avance del largometraje compartido hace algunos días por Sony Pictures, todo parece indicar un distanciamento severo con todos esos elementos característicos y reconocibles del universo creado por Shinji Mikami.

De hecho, la sinopsis oficial dice tal que así: «El mensajero médico Bryan (Austin Abrams) se ve inmerso en una carrera de acción sin descanso por la supervivencia, mientras el caos se desata a su alrededor».

En sus últimas declaraciones, el director explicó de este modo el enfoque de su apuesta creativa, la cual rehúye completamente de la vertiente de acción blockbuster de las cintas de Milla Jovovich:

«No salen muchos zombis. Está más enfocada en las cosas raras de las criaturas que en los zombis. Cuando tienes la oportunidad de mostrar lo que le hace el T-Virus al cuerpo humano, limitarlo a zombis es desaprovecharlo».

Tras esta, Cregger tiene pendiente el estreno en 2028 de The Flood, un thriller de ciencia ficción y Gladys, una precuela sobre el personaje homónimo con el que Amy Madigan se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto.

¿Quién más aparece en la cinta?

Por el momento, en el casting confirmado, aparte de Abrams, aparecen Zach Cherry (Separación), Kali Reis (True Detective: Noche polar), Paul Walter Hauser (Richard Jewell) y Johnno Wilson (Tierra salvaje).