Karl Urban (‘The Boys’) quiere protagonizar la película de este reconocido videojuego: «Es uno de mis favoritos»

La mayoría de los seriéfilos reconocen a Karl Urban por su papel del Carnicero en The Boys. No obstante, la carrera de este intérprete neozelandés de 53 años es tan ecléctica como sorprendente. Su primer papel conocido se dio de forma recurrente en los 90, dando vida a César, un archienemigo en Xena, la princesa guerrera. Poco a poco fue encadenando personajes secundario hasta alcanzar el reconocimiento internacional en el rol de Éomer, el líder de los Rohirrim en El señor de los Anillos: Las dos torres y El retorno del rey. Y ahora, gracias al éxito de la sátira de superhéroes de Prime Video, su nombre vuelve a gozar de una popularidad mayúscula. Tanto como para posicionarse como el futuro protagonista de la adaptación del que está considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos: Red Dead Redemption 2.

El actor se encuentra inmerso en plena promoción tanto de The Boys como de la inminente llegada de Mortal Kombat 2. Secuela de la versión homónima del videojuego donde debutará con el carismático personaje de Johnny Cage, un actor del cine de acción que se verá inmerso en una lucha interdimensional para vencer a las fuerzas de la oscuridad lideradas por el régimen de Saho Kahn. Por eso, cuando en una reciente entrevista le preguntaron a qué otro gran personaje de un videojuego le gustaría dar vida, lo tuvo claro con la elección. Karl Urban estaría encantado de ponerse en la piel del pistolero y forajido, John Marston. Eso sí, por el momento esto es simplemente un deseo de la estrella, quien se ha confesado como un verdadero fan del título de Rockstar.

Karl Urban quiere estar en ‘Red Dead Redemption 2’

Aunque lleve un dos en su nombre, el videojuego es en realidad una precuela spin-off del Red dead Redemption, el western de PlayStation 3. En él, los jugadores manejan a John Marston en un shooter (juego de disparos) de mundo abierto que recrea con sumo detalle el final de la era del Salvaje Oeste con una clara atmósfera crepuscular. A diferencia de otros juegos para consolas, RDR2 posee una narrativa cinematográfica única tremendamente inmersiva, que se se siente ya en sí mismo como un largometraje. Pero entonces, teniendo en cuenta el auge actual y la sinergia entre el mundo de los videojuegos y el cine ¿por qué Rockstar no ha apostado por la versión en serie o cinta de algunos de sus grandes éxitos?

La respuesta la dieron tanto el propio Dan Houser, cofundador de Rockstar como Strauss Zelnick, CEO de Take-Two: no quieren arriesgar la franquicia en manos ajenas y su enfoque principal sigue estado centrado en el mundo de los videojuegos.

Así que por el momento, debemos contentarnos con las declaraciones de Karl Urban para la revista de Square Mile: «Me encantaría interpretar a ese personaje. Red Dead Redemption 2 es uno de mis favoritos».

¿Cuándo se estrena ‘Mortal Kombat 2’?

Desde luego, Karl Urban sería perfecto para el papel de Marston, con ea voz cruda y su presencia desafiante. Sin embargo, por el momento tendremos que conformarnos con verlo en Mortal Kombat 2 el próximo 8 de mayo.