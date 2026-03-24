El creador de ‘The Boys’ asusta a los fans con el final de la serie: «No me encariñaría demasiado con ningún personaje»

Hace algunos meses ya avisamos de cómo el 2026 sería un año de duras despedidas para los amantes de las series. Desde el adiós generacional de Stranger Things al punto y final de Euphoria. Ahora, uno de esos proyectos arrancará en menos de un mes su clímax final tras cuatro temporadas brutales. The Boys tendrá un final de serie sorprendente y según Eric Kripke, uno de sus principales creadores, no deberíamos encariñarnos demasiado con ninguno de los personajes.

Si por algo ha destacado la ficción cocreada entre Kripke, Seth Rogen y Evan Goldberg es por su capacidad para conseguir superarse en su desvergonzada y visceral puesta en escena y planteamiento. Una sátira del mundo de los superhéroes no apta ni para pudorosos ni para aquellos a los que asuste ver entrañas, sangre, decapitaciones y todo tipo de muertes tremendamente dolorosas. Y por supuesto viendo su trayectoria, la quinta temporada ofrecerá un punto extra de todo esto (si es que eso es posible) cerrando por el camino las tramas principales de sus personajes protagonistas. ¿Logrará el grupo liderado por el Carnicero derrotar a Vought? ¿Podrán matar a Patriota? ¿desaparecerán para siempre los súpers? En una entrevista reciente, Kripke ha revelado algunas cuestiones que meten cierto miedo a los suscriptores de Prime Video: The Boys no tendrá un final de serie que busque contentar al fandom.

‘The Boys’: Prime Video se prepara para el final de la serie

La quinta temporada de The Boys contará con ocho episodios en total, retomando la historia justo en el final de la pasa ronda de capítulos en la que los Estados Unidos quedó dominada por una ley marcial con todo el poder en manos de el Patriota.

Charlando con SFX, Kripke habló del desenlace y de cómo será esta última temporada criticando al mismo tiempo todos esos proyectos finales que terminan sin muertes relevantes:

«Al final es como ‘Oh, todos están bien’. Sigo gritándole a la pantalla: ‘¡Las cosas cuestan cosas, no puedes salirte con la tuya así!’. Así que sí, no me encariñaría demasiado con ningún personaje de The Boys».

Aparte, Kripke destacó que por un tema financiero no podemos esperar grandes escenas de lucha complejas. «No hay escenas de batalla completas porque todavía no tenemos el presupuesto de Juego de Tronos, pero hay muchos enfrentamientos directos; muchos de los personajes que uno quiere ver chocando entre sí. Espero que sea catártico y emocionalmente satisfactorio, pero estoy un poco aterrado», explicaba el autor.

Traumas infantiles y un regreso esperado

Sabemos que la trama explorará todos los traumas infantiles de Patriota y que tendremos el regreso de Soldier Boy (Jensen Ackles), quien podría ser tanto una amenaza para el personaje de Antony Starr como otro poderoso aliado. Sin final feliz y con un universo en expansión a través de Gen V y varios spin-offs, tendremos que esperar hasta el próximo 8 de abril para que desde Prime Video den el pistoletazo de salida de la batalla final contra el autoritarismo de Vought.