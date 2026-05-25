Miguel Torres acaba de inaugurar su nuevo proyecto empresarial. El futbolista retirado —que pasó por las cocinas de MasterChef Celebrity— ha anunciado en sus redes sociales la apertura de KAITO, su nuevo restaurante de comida asiática. La pareja de Paula Echevarría se ha mostrado de lo más orgulloso con esta nueva aventura en la que ha contado con el apoyo, no solo de la madre de su hijo, sino con un amplio grupo de amigos —entre los que se encuentran Poty y su mujer, Isabel Navarro, Kabir, presidente de la embajada de India en España, o Javier Cascante—.

El exjugador del Real Madrid, en su perfil social, ha abierto el álbum de fotos de su fiesta de inauguración, además de compartir una reflexión de lo que ha supuesto para él la apertura de este nuevo negocio. «Muy feliz de poder compartir que KAITO ya está abierto», escribió junto a varias imágenes del esperado opening. Un mensaje en el que dejó entrever la intensidad y dedicación que ha supuesto sacar adelante esta nueva aventura empresarial. «Después de mucho trabajo y muchísima ilusión, por fin pudimos vivir un opening rodeados de amigos, buena energía y un ambiente increíble desde el primer minuto», añadió el empresario, visiblemente orgulloso del resultado. Unas palabras con las que también quiso agradecer el apoyo recibido durante una noche tan significativa para él y su equipo.

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Miguel Torres aseguró además que no podía imaginar «una mejor manera de empezar esta aventura», dejando claro el vínculo emocional que mantiene con este proyecto. KAITO nace así como un espacio cuidado al detalle y pensado para ofrecer una experiencia diferente, algo que el propio empresario quiso recalcar en su publicación. «Ahora sí, con ganas de que vengáis a conocerlo y disfrutar de un espacio al que le hemos puesto muchísimo cariño en cada detalle», concluyó. Una declaración con la que invita a sus seguidores y clientes a descubrir este nuevo restaurante japonés que promete convertirse en uno de los locales de moda de la capital.

El apoyo incondicional de Paula Echevarría

Al igual que en otros de sus proyectos, Paula Echevarría ha estado en primera línea para apoyar a su pareja. Como no podía ser de otra manera, la actriz escogió un look de infarto en una noche en la que, indirectamente, también era la protagonista.

Tal y como ha mostrado en su perfil social, la de Candás estuvo muy pendiente de todos los invitados de su pareja, por lo que también ejerció como anfitriona de la inauguración de este nuevo local. En las imágenes, se puede ver cómo Echevarría estaba al quite de todo lo que ocurría y de que sus amigos vivieran una experiencia única.

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Con esta nueva etapa, Miguel Torres demuestra que su vida lejos de los terrenos de juego sigue ligada a la pasión, el esfuerzo y la superación. Arropado por Paula Echevarría y por su círculo más cercano, el exfutbolista celebra así el nacimiento de un proyecto muy personal con el que da un paso más en su faceta como empresario. Todo apunta a que KAITO no solo se convertirá en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, sino también en el nuevo punto de encuentro de rostros conocidos y amantes de la gastronomía asiática.