El mayor zasca del Icónica Fest: Isabel Pantoja deja tirado al festival y Kiko Rivera acaba siendo la estrella de la noche

Lo que prometía ser una de las noches más comentadas del Icónica Santalucía Sevilla Fest ha terminado convirtiéndose en una auténtica montaña rusa. Isabel Pantoja ha cancelado definitivamente el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado 27 de junio en la Plaza de España de Sevilla, dejando a miles de seguidores sin espectáculo y provocando un auténtico terremoto dentro de la organización del festival. Mientras tanto, el gran protagonista inesperado de la jornada ha sido su hijo, Kiko Rivera, que mantiene su actuación como DJ y ya presume de un lleno absoluto para su sesión.

La imagen resulta cuanto menos llamativa. Por un lado, la artista cancela una de las citas más esperadas del festival y obliga a devolver automáticamente el importe de todas las entradas. Por otro, Kiko Rivera continúa con su actuación prevista dentro de las Endesa Music Sessions y anuncia el cartel de «sold out» en una noche que, paradójicamente, iba a compartir con su madre.

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El festival ha confirmado que la cancelación se produce por decisión unilateral de Isabel Pantoja y asegura que intentó hasta el último momento mantener el concierto. Según explica la organización, incluso conocieron la decisión de la cantante a través de los medios de comunicación antes de recibir una comunicación oficial. Además, reprochan que la artista no haya respondido a sus intentos de contacto y recuerdan que el caché adelantado tampoco ha sido devuelto, una situación que podría desembocar en acciones legales.

La ausencia de Isabel también deja en el aire el que habría sido uno de los momentos más esperados por la prensa del corazón. Tras años de enfrentamientos y meses hablando de una reconciliación entre madre e hijo, ambos tenían previsto coincidir por primera vez en el mismo festival y el mismo día. Sin embargo, ese esperado reencuentro público no llegará a producirse.

Lejos de cualquier celebración familiar, las informaciones publicadas en distintos medios apuntan a que Kiko Rivera estaría profundamente molesto con la decisión de su madre. Y es que nadie le habría explicado los verdaderos motivos de la cancelación y considera que esta decisión perjudica no solo a Isabel Pantoja, sino también a la organización del festival y a todos los asistentes que habían comprado su entrada para verla sobre el escenario.

Mientras tanto, Icónica Fest ha tenido que reinventar la programación de la noche. En lugar del concierto de la tonadillera, la Plaza de España abrirá sus puertas desde las nueve de la noche con una jornada especial en la que el público podrá disfrutar de sesiones de DJ, varios pases del espectáculo audiovisual Icónica Lights, actuaciones musicales y toda la oferta gastronómica del recinto. Y precisamente en ese nuevo formato será donde Kiko Rivera se convierta en el gran protagonista de la madrugada. Su sesión arrancará a las 23:00 horas y será el plato fuerte de una noche abierta al público que promete mantener el ambiente festivo pese a la baja de última hora de Isabel Pantoja.

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Las redes sociales tampoco han tardado en reaccionar al curioso contraste entre ambos acontecimientos. Mientras cientos de seguidores lamentaban la suspensión del concierto de Isabel, otros muchos comentaban con ironía que quien finalmente ha terminado «salvando la noche» ha sido Kiko Rivera. No han faltado los mensajes destacando que el hijo sí actuará en Sevilla mientras la madre cancela, ni tampoco las bromas sobre el inesperado cambio de papeles. Sea como fuere, lo cierto es que el desenlace resulta difícil de imaginar hace apenas unas semanas. La reconciliación entre ambos parecía abrir la puerta a una imagen histórica juntos en Sevilla, pero finalmente el festival recordará esta edición por una fotografía muy distinta: Isabel Pantoja fuera del cartel a última hora y Kiko Rivera colgando el cartel de completo en una de las noches más comentadas del verano.