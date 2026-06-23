Isabel Pantoja se niega a actuar en la Plaza España y el Icónica Sevilla Fest emprenderá acciones legales

La organización de Icónica Santalucía Sevilla Fest ha instado públicamente a Isabel Pantoja a mantener el concierto previsto el próximo 27 de junio en la Plaza de España de Sevilla y ha advertido que, en caso contrario, estudiará la adopción de acciones legales por la cancelación unilateral de la actuación.

A través de un comunicado difundido por la organización, el festival ha mostrado su «absoluta sorpresa» tras conocer, según asegura, por los medios de comunicación y las redes sociales la decisión de la artista de no participar en el evento. Los responsables del certamen señalan que la situación reproduce un escenario similar al vivido recientemente con la cancelación del grupo Il Divo, un episodio que ya provocó importantes perjuicios para la organización.

Icónica sostiene que en todo momento ha cumplido con los compromisos adquiridos durante el proceso contractual y recuerda que incluso asumió íntegramente el coste de la devolución de las entradas tras la suspensión del concierto de Il Divo.

El festival pone además el foco en la empresa intermediaria con la que se formalizó la contratación de Isabel Pantoja. Según explica, dicha entidad aseguró durante todo el proceso que ostentaba la representación de la cantante. Sin embargo, las declaraciones realizadas por la artista en su comunicado han generado una profunda preocupación en la organización.

Por este motivo, Icónica Sevilla Fest ha anunciado que analizará la posibilidad de emprender acciones legales, incluyendo la eventual presentación de una denuncia por presunto delito de estafa. La organización considera necesario esclarecer las circunstancias que han rodeado la contratación y la posterior cancelación del espectáculo.

A pesar de la tensión generada por este conflicto, el festival asegura que su principal objetivo sigue siendo que el concierto pueda celebrarse. En este sentido, afirma haber contactado directamente con Isabel Pantoja para confirmar su presencia sobre el escenario de la plaza de España este próximo sábado.

Los organizadores sostienen que toda la infraestructura necesaria para el espectáculo ya está preparada y que se han cumplido todas las obligaciones contractuales exigidas para el desarrollo de la actuación. Por ello, Icónica Fest Sevilla ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los asistentes que ya habían adquirido sus entradas.