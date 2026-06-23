El concierto de Isabel Pantoja en Sevilla, a punto de ser cancelado «por discrepancias con la organización»

El próximo 27 de junio, la agenda de Isabel Pantoja tiene una cita muy importante en Sevilla, donde está previsto que la tonadillera se suba al escenario del Icónica Fest para reencontrarse con sus fans de la capital hispalense. En un principio iba a actuar junto a Il Divo, pero el grupo musical anunció hace unas semanas que finalmente no podría estar presente. Fue entonces cuando comenzaron las discrepancias entre la artista y la organización del evento, hasta el punto de que, según ha avanzado Antonio Rossi, el concierto podría no llegar a celebrarse.

«A esta hora, y a espera de la confirmación oficial de la artista, no habrá concierto de Isabel Pantoja el próximo sábado. Hasta donde sé, hay discrepancias en los acuerdos firmados y consideran que no se puede llevar a cabo el concierto. No sé qué van a comunicar, no sé qué más razones van a dar. Pero sé que se está planteando que sea la propia Isabel la que, mediante un video, confirme esta información», comenzaba a explicar.

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El periodista añadía que, aunque Isabel Pantoja no va a actuar en la capital andaluza, hasta que no haya una confirmación oficial, el Icónica Fest sigue trabajando para ofrecer el concierto, ya que tan sólo quedan 4 días. No obstante, parece que la decisión de la cantante es irreversible. De hecho, Rossi ha hecho hincapié en que incluso ha anulado de manera imprevista su estancia en el hotel donde se iba a alojar durante el fin de semana. Un movimiento que también habría tumbado sus planes personales, ya que, según el colaborador de El tiempo justo, también había quedado con sus nietas para pasar unos días juntas en Sevilla.

De ser verdad esta cancelación, la actuación de Kiko Rivera que había prevista para justo después de la de su madre también estaría pendiendo de un hilo. De hecho, Rossi considera que se produciría el considerado efecto dominó y afectaría a los compromisos del mencionado.

Esta cancelación ha llamado la atención de propios y extraños, ya que el pasado 29 de mayo, cuando salió a la luz que finalmente Il Divo no podía actuar en Sevilla debido «a circunstancias imprevistas ajenas a su voluntad», Isabel publicó un mensaje en sus redes en el que dejó claro que ella seguía teniendo muchas ganas del concierto, a pesar de que lo tuviera que afrontar sola.

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«Espero de corazón que el motivo por el que finalmente no podrán acompañarnos en la maravillosa Plaza de España en la Icónica Santalucia Sevilla Fest, se resuelva favorablemente. A mi querido público de Sevilla quiero decirle que les espero el próximo 27 de junio para compartir una noche muy especial y un concierto que estamos preparando con muchísima ilusión y todo nuestro cariño», señalaba.