Una fan de Isabel Pantoja desvela a COOL el problema que está sufriendo su gira en Latinoamérica: «La gente no se entera de que viene»

En medio de varias informaciones que señalan que la gira americana de Isabel Pantoja podría haber sufrido un batacazo en la venta de entradas, COOL ha podido conocer el testimonio directo de una fan que aportaría una nueva visión a estos rumores. Se trata de Brenda, una seguidora de la tonadillera que recientemente se ha hecho viral tras protagonizar un encuentro con la artista en el que esta se emocionó al sacarle parecido a su hija.

Bajo su propia experiencia, la joven ha asegurado que el concierto que realizó la intérprete de Marinero de luces en Perú —el pasado 27 de abril en la sala Costa 21— fue todo un éxito y que hubo mucha gente. Algo que varios medios ya señalaron por aquel entonces, asegurado que había conseguido reunir a más de 15.000 personas en el recinto mencionado. Sin embargo, lo llamativo de su testimonio ha sido que ha desvelado que «hubo mucha gente de su país que no se llegó a enterar de que Isabel Pantoja venía». Un dato que no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que tal vez pueda existir una falta de promoción que aunque en Perú no dejó mella, si que lo habría hecho en otros países.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Fue el periodista Pepe del Real el que desveló que el show que tenía programado Isabel Pantoja en Puerto Rico «pendía de un hilo». «Podrían estar estudiando un movimiento de fecha porque solo se han vendido 1.200 localidades de las 6.000 que salieron a la venta […] Isabel habría cobrado de anticipo un 25%, pero la organización de este evento está estudiando cómo salvar este dinero», explicaba.

Aunque por ahora es todo un misterio el motivo que estaría detrás de esta baja de venta de entradas, lo cierto es que el testimonio de Brenda deja entrever que el problema no estaría tanto en la falta de tirón de Isabel Pantoja sino en una posible estrategia de promoción insuficiente. Es por ello por lo que, si en otros países se ha repetido el mismo patrón que en Perú, es posible que se encuentre ahí la verdadera explicación de lo que está ocurriendo.

Su viral encuentro con Isabel Pantoja

💥 Isabel Pantoja menciona a Isa Pantoja durante uno de sus encuentros con fans en Perú ( brenda03ot) pic.twitter.com/jwsbCLKkR0 — Alba Medina (@albammmedina) April 29, 2026

Aprovechando su interacción con COOL, la joven peruana también ha contado cómo vivió su viral encuentro con Isabel Pantoja. Sin querer entrar en detalles sobre el parecido que le sacó con su hija, Brenda se ha limitado a decir que «fue un momento muy especial para ella» porque siempre ha sido muy fan de su trayectoria sobre los escenarios. «Conocerla después de escuchar sus canciones desde pequeña ha sido increíble. […] Aquí la gente la quiere y la admira mucho», expresaba.