Chabelita estalla contra Isabel Pantoja en redes sociales: «Por mis hijos lo doy todo y más»

La hija pequeña de Isabel Pantoja ha decidido no quedarse callada. La hermana de Kiko Rivera, conocida públicamente como Isa Pi o Chabelita Pantoja, se encuentra completamente apartada de la aparente y edulcorada reconciliación entre su madre y su hermano. Mientras la tonadillera continúa inmersa en su gira por Latinoamérica, el resultado no estaría siendo tan brillante como esperaba. Después de viajar a Lima en un jet privado, tal y como habría solicitado para facilitar su desplazamiento, el arranque de la gira terminó convirtiéndose en un momento incómodo. Durante su primer concierto, los problemas de sonido fueron constantes y la artista acabó abandonando el escenario visiblemente abochornada.

Ahora, instalada en Chile, la situación tampoco estaría atravesando su mejor momento. La venta de entradas no habría alcanzado las expectativas previstas y, en mitad de toda esta situación, ha sucedido algo que no le habría sentado nada bien a su hija pequeña.

Isabel Pantoja suele realizar encuentros privados con sus seguidores en cada ciudad que visita y, precisamente durante uno de ellos, se ha viralizado un vídeo que ha provocado una enorme reacción entre los seguidores de la familia Pantoja. Hay que recordar que la reconciliación entre la tonadillera y Kiko Rivera parece ir viento en popa después de años marcados por desplantes, tensiones familiares y declaraciones demoledoras entre ambos. Todo parecía haberse calmado de manera casi inesperada.

Sin embargo, durante ese encuentro con fans en Perú, la cantante se quedó observando detenidamente a una seguidora y no pudo evitar reaccionar de inmediato: «¡Ay, te pareces a mi hija!», exclamó emocionada. «¡Se parece muchísimo a mi niña!», añadió segundos después. Un comentario aparentemente inocente, pero que no habría sentado nada bien a Isa Pi, especialmente teniendo en cuenta el delicado punto en el que se encuentra la relación entre madre e hija.

💥 Isabel Pantoja menciona a Isa Pantoja durante uno de sus encuentros con fans en Perú ( brenda03ot) pic.twitter.com/jwsbCLKkR0 — Alba Medina (@albammmedina) April 29, 2026

Es bien sabido que muchas de las decisiones de Isa Pi nunca terminaron de convencer a Isabel Pantoja. Sin embargo, hubo un momento en el que la artista no tuvo más remedio que guardar silencio. En una durísima entrevista concedida en 2024, Chabelita rompía a llorar al recordar el trato que había recibido dentro de Cantora y algunos de los episodios vividos junto a su hermano mayor. De hecho, tiempo después, Kiko Rivera llegó a confirmar parte de aquellos acontecimientos, aunque no en su totalidad.

Por eso, el gesto que ha tenido ahora la tonadillera con aquella seguidora peruana ha vuelto a poner el foco sobre una relación completamente fracturada. Resulta llamativo que la cantante hable públicamente con tanta ternura de su hija cuando, en realidad, el vínculo entre ambas continúa roto en mil pedazos.

Quizá este sea uno de los temas que Chabelita aborde esta noche en el plató de ¡De Viernes!, aunque antes incluso de sentarse frente a las cámaras ya ha lanzado un mensaje que muchos han interpretado como una clara indirecta hacia su madre. La joven compartía en redes sociales un dibujo en el que aparece un niño pidiendo ayuda a su madre para salir de un pequeño agujero, mientras ella atraviesa un laberinto enorme y complejo. Junto a la imagen, Isa Pi escribía: «Por mis hijos lo doy todo y más», añadiendo después una frase todavía más contundente: «¿Quién no?». Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que muchos interpretan como un nuevo dardo en plena guerra familiar.

En el adelanto emitido por el programa, todo apunta a que Isa Pi no está dispuesta a seguir callando. Chabelita hablará abiertamente sobre la reconciliación entre Kiko Rivera y Isabel Pantoja, una situación que, según ella misma reconoce, le provoca un profundo dolor. «La reconciliación con mi madre me duele porque veo, otra vez, la diferencia de trato entre mi hermano y yo. Es como si nunca hubiera existido en sus vidas», afirma visiblemente afectada.

Pero las declaraciones no terminan ahí. Isa Pi también se pronunciará sobre la ruptura entre su hermano e Irene Rosales, dejando unas palabras que prometen generar una enorme polémica: «Me lo esperaba. Irene ha aguantado muchas cosas». Eso sí, la hija de Isabel Pantoja tampoco exculpa completamente a su ex cuñada del conflicto familiar vivido durante tantos años. «No sentí su apoyo en ciertos momentos y me dolió. Justificaba constantemente a su marido. Me gustaría saber si, ahora que se ha separado, sigue pensando lo mismo sobre mí», sentencia.

Todo apunta a que Isa Pi está dispuesta a hablar sin filtros y a ofrecer una versión completamente distinta de una historia familiar que, lejos de cerrarse, sigue acumulando heridas, reproches y demasiadas cuentas pendientes.