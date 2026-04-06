Isa Pantoja se abre en canal y cuenta la verdad que nadie sabía: «La quiero mucho»

La final de DecoMasters, el concurso de TVE, ha dejado momentos que están dando mucho de qué hablar. Más allá de los retos de decoración y de la tensión propia de la competición, la noche estuvo marcada por las confesiones personales de algunos concursantes. Entre ellas destacó especialmente la de Isa Pantoja, que protagonizó uno de los instantes más emotivos al hablar abiertamente de la relación que mantiene con su suegra, madre de Asraf Beno.

La pareja llegó a la final tras varias semanas de convivencia, pruebas creativas y decisiones tomadas bajo presión. A lo largo del concurso no sólo han demostrado su implicación en los retos de interiorismo, sino que también compartieron con los espectadores parte de su evolución personal. En el caso de Isa Pantoja, su participación en el formato coincidía con una etapa especialmente sensible de su vida, marcada por el proceso de recuperación tras haber atravesado una depresión posparto semanas antes del inicio del programa.

Durante una de las dinámicas previas a la decisión final del jurado, la hija de Isabel Pantoja se mostró visiblemente emocionada al recordar el papel fundamental que ha desempeñado la madre de su marido en la organización familiar durante las grabaciones. Mientras la pareja permanecía centrada en el concurso, fue ella quien asumió el cuidado diario del hijo que ambos tienen en común.

Con lágrimas en los ojos, Isa Pantoja expresó públicamente el agradecimiento que siente hacia su suegra. Según explicó, el apoyo recibido durante esas semanas ha sido determinante para que pudieran participar en el programa sin preocupaciones familiares. «Qué pena que, cuando termine, se vaya tu madre de casa. Sin ella no podríamos estar aquí. La quiero mucho, te lo juro», afirmó con total naturalidad.

Un apoyo muy importante

El reconocimiento hacia su suegra estuvo acompañado de una reflexión más profunda sobre el momento que atravesaba tras el nacimiento de su hijo. Isa Pantoja explicó que ese periodo estuvo marcado por sentimientos de protección extrema hacia el bebé, lo que le llevó a limitar la presencia de otras personas en su entorno más inmediato.

«Es como que me siento mal porque cuando nació el bebé sólo quería que estuvieras tú», explicó dirigiéndose a su marido durante el programa. En ese momento, aseguró, se encontraba especialmente sensible y tenía dificultades para delegar el cuidado del niño en otras personas, incluso en familiares cercanos.

Isa ha admitido que aquella etapa estuvo marcada por una fuerte necesidad de control sobre todo lo relacionado con su hijo. «Me siento mal porque soy muy yo, no me gustaba que nadie tocase al bebé», expresó entre lágrimas al recordar aquel periodo.

Isa Pantoja abre su corazón

La final de DecoMasters también sirvió para que Isa Pantoja compartiera con los espectadores algunas reflexiones sobre su propia historia. Durante la conversación mantenida en el programa, reconoció que a lo largo de su vida ha tenido dificultades para expresar abiertamente sus sentimientos hacia las personas que quiere.

Según explicó, esa forma de relacionarse está vinculada en parte a la manera en que vivió su infancia. Isa señaló que no creció en un entorno en el que las muestras de afecto fueran especialmente frecuentes, lo que con el paso de los años ha influido en su manera de comunicar cariño.

«Me cuesta decir te quiero a las personas», confesó con sinceridad. Incluso reconoció que esa dificultad se ha manifestado en ocasiones dentro de su propia relación con Asraf Beno.

Sin embargo, también quiso matizar que esa barrera emocional no se reproduce en su relación con sus hijos. En ese ámbito, explicó, sí logra expresar con naturalidad el afecto que siente. «No he tenido momentos de decir te quiero», añadió al recordar algunas experiencias del pasado.

A pesar de esas dificultades, Isa Pantoja aseguró que su paso por el programa ha supuesto una experiencia transformadora. Según relató, el proceso vivido durante las semanas de grabación le ha permitido reflexionar sobre sí misma y sobre la forma en que se relaciona con los demás.

Una experiencia inolvidable en TVE

La participación en DecoMasters también ha servido para reforzar el vínculo entre Isa Pantoja y Asraf Beno. Ambos coincidieron en señalar que el concurso les ha permitido compartir un proceso personal que va mucho más allá de la simple competición.

Las semanas de convivencia, los retos creativos y la presión propia del programa les obligaron a tomar decisiones conjuntas y a apoyarse mutuamente en momentos de tensión. Esa experiencia, según explicaron, ha contribuido a consolidar aún más su relación.

Durante la final, Isa aseguró sentirse especialmente agradecida por la oportunidad de vivir esta experiencia junto a su marido. «Soy muy feliz viviendo esto, soy feliz», afirmó al referirse al aprendizaje personal que ha obtenido durante el programa. A pesar de todo el esfuerzo, la pareja no logró alzarse con el premio final del concurso. La victoria terminó en manos de Mar Flores y Carlo Constanzia, quienes fueron reconocidos por el jurado como los ganadores de la primera edición del formato. ¿Qué te parece? ¿Lo ves justo?