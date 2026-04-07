Recordamos las palabras de Asraf a Isa Pantoja: «Te adoptaron María del Monte e Isabel Pantoja»

La portada en la que Isa Pantoja y María del Monte posan juntas es un bombazo enorme para el entorno de Isabel Pantoja. Este golpe llega apenas unos días después de que se conociese la reconciliación entre Kiko Rivera y la tonadillera, un paso que han tardado años en dar, pero que supone firmar la paz tras la famosa ‘herencia envenenada’. En cambio, Isa lanza un nuevo mensaje a su familia, dando de morros a su madre y a su hermano con una portada que nos hace recordar unas palabras que Asraf Beno pronunció en el año 2020 en el programa La Casa Fuerte. Allí, en pleno encierro, habló de la adopción de Isa, asegurando que María del Monte podría ser también su madre adoptiva.

El marroquí lanzó ante las cámaras varias frases en las que dejaba claro que su relación con la familia Pantoja era mala, llegando incluso a insultar a Isabel. Pero la que más llamó la atención fue en la que hablaba claro sobre la llegada de su chica a España desde Perú, algo que fue una enorme noticia en el año 1996. «Te adoptaron con ocho meses María del Monte e Isabel Pantoja», fue lo que dijo, asegurando que ambas deberían ser las madres adoptivas. Recordemos que en aquel momento las dos cantantes tenían una relación de amistad muy estrecha, pero que poco tiempo después se rompió sin saber bien las causas. Desde entonces, cada una hace la vida por su lado.

La versión oficial es que María es la madrina de Isa, un título que poco pudo ejercer, puesto que cuando las puertas de Cantora se le cerraron apenas tuvieron contacto. Eso sí, la hermana de Kiko Rivera sí ha contado que durante los últimos años ha querido retomar el contacto con ella, algo que también hizo con Julián Muñoz, que fue lo más parecido a un padre que tuvo.

Volviendo a las palabras de Asraf, la reacción de Isa Pantoja en aquel momento fue de sorpresa y de explicar que no sabía de dónde podía haber sacado su entonces novio aquella información. «No quiero hacer eso, paso. Además, yo no te he contado eso porque no lo sé, así que no te lo he podido contar», decía entre lágrimas la joven.

Así llegó Isa P a España gracias a su adopción

Con la portada que protagonizan la joven y María del Monte en la revista Lecturas, que lleva por titular que la cantante «ejerce de abuela», se reabre este capítulo que siempre ha sido uno de los grandes secretos del mundo del corazón en este país. Lejos de hablar claro, la leyenda sobre la relación de Pantoja y del Monte sigue más viva que nunca, aunque nadie pueda hablar claro.

La hermana adoptiva de Kiko Rivera nació a finales del año 1995 en Perú, pero sus padres no pudieron hacerse cargo de ella, por lo que decidieron darla en adopción con tal de que la pequeña tuviera una vida mucho mejor. Aunque todos la conocemos como Isa, sus padres biológicos tenían pensado bautizarla como Andrea Celeste. Parece que la mítica serie Celeste, uno de los culebrones más famosos de la historia, tuvo algo que ver en esa elección.

Mientras, Isabel vivía un gran momento después de la muerte de Paquirri. Apoyada por su hijo Kiko y su amiga María del Monte (mientras Agustín Pantoja, su hermano, también triunfaba como cantante), decidió adoptar una niña para tener la parejita.

Para eso viajó hasta Perú, donde varios medios aseguraron que la cantante había tenido un trato de favor para que el proceso se acortase mucho en el tiempo (algo de lo que también fueron acusados Ortega Cano y Rocío Jurado con la adopción de Gloria Camila y José Fernando), aunque ella lo ha negado siempre.

La pequeña Isabel, nombre por el que la conocemos todos actualmente, llegó a España en la primavera del año 1996 con su nueva familia. Como era tradición, Isabel Pantoja no dudó en hacer una portada con la pequeña y su hijo Kiko (entonces un adolescente) en el mes de julio de 1996.

La mala relación familiar

Aunque su historia podía parecer la de una película de Disney, lo cierto es que la relación con su abuela y su tío Agustín nunca fue buena, especialmente por los desprecios que tenían con ella, tal y como han confirmado Isa y también sus novios, que lo vivieron en directo.

El peor episodio llegó cuando Isa se quedó embarazada con apenas 18 años cuando salía con Alberto Isla, lo que hizo que la relación entre madre e hija se rompiese por completo y que la joven no tardase en independizarse. Desde hace años madre e hija no cruzan palabra y no parece que con esta nueva portada eso se vaya a solucionar.