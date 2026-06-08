Un perro mutila parte de una oreja a una mujer, hiere a otras dos y ataca a un niño en Elda (Alicante)

Un perro de raza potencialmente peligrosa ha mutilado parte de la oreja izquierda a una mujer de 51 años en Elda (Alicante), cuando ella paseaba por la calle. Además, el animal también ha atacado a un niño de 4 años, al que ha causado heridas en ambos hombros, en la espalda y en las nalgas. Además, han resultado atacadas por el can otras dos mujeres, de 44 y 22 años. Estas dos últimas, abuela y madre del menor, que han sufrido heridas en sus respectivos antebrazos izquierdos. Todo ello, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

El animal llevaba chip, según las fuentes consultadas, y tenía tarjeta, si bien en un primer momento los agentes se pusieron en contacto con la protectora de animales para que se hiciera cargo de él.

Los hechos se han producido en la tarde del pasado viernes en la calle Pitágoras de Elda. Una vía que se encuentra relativamente cerca de la estación de tren Elda-Petrer, una vía clave en el acceso a los convoyes entre Alicante y Madrid. Y, también, entre Alicante y Valencia.

La mujer que ha perdido parte de su oreja izquierda como consecuencia del ataque del animal no es su propietaria legal. Y, a causa de las heridas, tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario Doctor Balmis, uno de los dos hospitales públicos del área metropolitana de la ciudad de Alicante, a fin de someterse a una cirugía para tratar de que le fuera reconstruida la oreja.

Por lo que respecta a las otras tres personas, integrantes de una misma familia, la abuela, la madre y el niño de 4 años, fueron ingresados en el hospital público de la Generalitat Valenciana en Elda para recibir atención sanitaria.

Se da la circunstancia, tal como publicó OKDIARIO en diciembre del pasado año 2025, de que una mujer de 36 años natural de Lepe (Huelva) resultó herida muy grave al proteger a su hijo de 3 años del ataque de dos perros en un parque de Bath (Inglaterra), al norte de Londres. En aquel caso, la madre necesitó 196 puntos de sutura en la cabeza, una reconstrucción de oído y una transfusión de sangre. El niño solo sufrió rasguños y arañazos.

Antes, en febrero de 2024, una pareja terminó en el hospital después de ser atacada por su propio perro en Gijón. Ambos, un hombre de 25 años y una mujer de 23, fueron atacados por su American Staffordshire Terrier, una raza canina que, como en el caso acaecido el pasado viernes en Elda (Alicante) está considerada como potencialmente peligrosa en España. Tras el ataque, el animal fue aislado en las instalaciones municipales.

En el caso de Gijón, los vecinos llegaron a escuchar los gritos de auxilio de los dueños y la Policía Nacional tuvo que usar escudos para poder entrar en la vivienda para reducir al perro. Según algunos testigos, «el hombre bajó por las escaleras ensangrentado mientras la mujer pedía auxilio a gritos»..