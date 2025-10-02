Una mujer protege a su hijo del ataque de dos perros y acaba en la UCI con 196 puntos en la cabeza

Una mujer de 36 años natural de Lepe (Huelva) ha resultado herida muy grave al proteger a su hijo de 3 años del ataque de dos perros en un parque de Bath (Inglaterra), al norte de Londres. La madre necesitó 196 puntos de sutura en la cabeza, una reconstrucción de oído y una transfusión de sangre. El niño sólo sufrió rasguños y arañazos.

El suceso, adelantado por AION Sur, se produjo el martes de la semana pasada, sobre las 18:30 horas, cuando la mujer, que lleva varios años viviendo y trabajando en el Reino Unido, volvía a casa después de estar con su hijo en un parque del área de Fairfield Park.

La madre, Marisa Maestre, ha explicado que «dos perros enormes de unos vecinos» que iban «sueltos sin bozal» empezaron a «oler» a su hijo y lo «tiraron al suelo». Acto seguido, «sin saber de dónde» sacó «la rapidez y la fuerza», se tiró al suelo y defendió a su hijo con su cuerpo mientras los perros lo atacaban. «Mi único objetivo era proteger a mi hijo para que no se lo llevasen», ha relatado, emocionada, en declaraciones a Europa Press.

Marisa ha reconocido que temió por su vida, pero intentó en todo momento «no perder el conocimiento y sacar fuerzas» para que su hijo «no se quedara solo». El ataque duró varios minutos y dejó a la mujer en estado crítico. Fue evacuada en helicóptero al hospital, donde recibió casi 200 puntos de sutura en la cabeza. Los médicos le reconstruyeron un oído y necesitó también una transfusión de sangre. «Por suerte», el niño se encuentra bien y «no recibió ni un solo bocado». Gracias a la heroica actuación de su madre únicamente sufrió arañazos y rasguños en la cara.

La mujer ha agradecido la fuerza que le han trasladado sus amigos y vecinos de Lepe, que le ha permitido recuperarse «tan rápido». «Estoy muy agradecida por el apoyo, el cariño y el amor que he recibido de mi pueblo, incluso de gente que no conozco, que se han interesado y preocupado. El alcalde, Adolfo Verano, ha estado en contacto con mi familia para saber de mí. Yo he salido adelante por mi pueblo. Se han volcado», ha confesado Marisa, que también ha agradecido el trato recibido por la Policía de Bath, que ha ido preguntando «casa por casa» a los vecinos de la zona por este incidente.

Marisa ha señalado que el dueño de los perros, un hombre de 50 años, fue detenido, y que ya hubo otro intento de ataque a otro niño días atrás, pero «decidieron no denunciarlo». «Esos perros (dos mastines italianos) estaban entrenados para atacar», ha aseverado.

Después de nueve días hospitalizada (tras pasar una semana en la UCI se recupera ya en planta), los médicos le comunicaron este miércoles que le van a dar el alta. Está recibiendo ayuda psicológica y su familia ha viajado hasta Inglaterra para acompañarla en lo que ha definido como «el peor momento» de su «vida». En cuanto se recupere, ha prometido que viajará a Lepe para «agradecer en persona todo el apoyo recibido».