Anabel Pantoja defiende a su tía tras el plantón a sus fans en Sevilla y asegura que no están molestos: «Son muy fieles»

Anabel Pantoja ha vuelto, sin quererlo, a convertirse en uno de los rostros más buscados por la prensa. La sobrina de Isabel Pantoja atendió a los medios durante un evento en el que estuvo presente COOL y, aunque la conversación giró inicialmente en torno a su nueva etapa televisiva y a su faceta como consejera sentimental, era inevitable que apareciera una de las cuestiones que más ha preocupado en los últimos días a los seguidores de su tía: la cancelación de su esperado concierto en Sevilla.

La cita con el público sevillano era uno de los encuentros más especiales para Isabel Pantoja, una artista cuya carrera está marcada por una conexión muy estrecha con sus seguidores. Muchos de ellos habían organizado el desplazamiento con ilusión, comprando entradas, reservando hoteles y preparando viajes para acompañar a la tonadillera en una noche que finalmente no pudo celebrarse. La noticia provocó numerosas reacciones entre los fans, que mostraron su tristeza y su malestar por los gastos derivados de la cancelación.

Anabel Pantoja sale en defensa de su tía Isabel

Preguntada por la situación y por cómo se siente su tía ante la reacción de parte de su público, Anabel quiso medir sus palabras y recordó que ya había respondido anteriormente sobre este asunto. «Amor, yo lo he dicho, estoy aquí. He contestado a todas las preguntas sobre el tema. Entiendo que me lo preguntéis», afirmó ante los periodistas.

La influencer no quiso alimentar ninguna polémica ni entrar en detalles sobre los motivos de la suspensión, pero sí dejó claro que comprende el interés generado alrededor de una artista que mantiene una relación muy especial con sus admiradores. Y es que los fans de Isabel Pantoja han sido durante décadas uno de los pilares fundamentales de su trayectoria, acompañándola en sus grandes momentos y llenando escenarios en cada una de sus apariciones.

La pregunta llegó además en un contexto especialmente simbólico: cuando una reportera le preguntó si consideraba a su tía una musa del Orgullo, Anabel recordó el peso de Isabel Pantoja como figura querida por distintos públicos. La artista siempre ha tenido una legión de seguidores que la han convertido en un icono más allá de la música, aunque en esta ocasión el foco se ha situado en la decepción de quienes esperaban reencontrarse con ella en Sevilla.

Su vuelta a la televisión

Al margen de la polémica familiar y mediática, Anabel atraviesa un momento profesional que asegura estar viviendo con ilusión. Su regreso a televisión le está permitiendo afrontar esta etapa desde otra perspectiva: «Estoy ahora mismo superagradecida. Flipando con el programa, pero estoy feliz porque ahora veo la tele de otra manera», explicó, recordando que sus primeros pasos televisivos fueron hace 15 años.

Sobre su papel como consejera en el programa, Anabel reconoció que no se considera una experta en el amor, pero que aporta su experiencia personal: «Yo decía: ¿por qué me habéis elegido si a mí me ha ido fatal? Pero también se trata de aconsejar, dar tu opinión de la vida que has tenido y de lo que ha pasado».

La sobrina de Isabel Pantoja también aprovechó su encuentro con los medios para lanzar un mensaje durante el mes del Orgullo. Para ella, la celebración no debería limitarse a unas fechas concretas: «Esto tiene que durar todo el año, no la fiesta, obviamente, pero que sea todo normal y no reivindicar nada. Esto es celebrar que somos felices y nos queremos todos».