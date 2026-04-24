Guerra abierta entre Andrés Pajares y su hijo, Andresito: «No quiero saber nada de ese individuo, malnacido»

La relación entre el veterano actor Andrés Pajares y su hijo, Andrés Burguera, conocido públicamente como Andresito, atraviesa uno de sus momentos más delicados tras un nuevo intercambio de declaraciones que evidencia la profunda fractura familiar. Apenas unos días después de haber recibido el alta médica tras una intervención quirúrgica de espalda, Pajares ha sorprendido con duras palabras dirigidas a su hijo, reavivando un conflicto que ambos arrastran desde hace años.

El actor, de 84 años, fue intervenido para corregir unos problemas en la columna vertebral que afectaban a su movilidad. Según explicó en una entrevista concedida tras abandonar el hospital, la operación consistió en la retirada de parte del material quirúrgico previamente implantado y en una nueva fijación de la zona superior de la columna.

«Me quitaron toda la sujeción que tenía con placas y tornillos en la parte inferior de la columna y me fijaron la superior, que es la que me impedía andar con normalidad y estaba comprometiendo la médula», ha contado con total sinceridad.

Andrés Pajares ha estallado

A pesar de la complejidad de la intervención, el actor evoluciona favorablemente y continúa su recuperación en su domicilio. Sin embargo, la atención mediática no se ha centrado únicamente en su estado de salud. Lo que importa ahora es la guerra que se ha desatado con su hijo.

Durante una entrevista en La Razón, le preguntaron por la falta de contacto con Andresito durante este proceso y no ocultó su malestar. «No quiero saber nada de ese individuo», afirmó, para añadir a continuación que ni siquiera le comunicó que iba a ser operado. «La última vez que hablamos me dijo que nos volveríamos a ver en mi entierro, y más cosas que prefiero no contar. Es un malnacido. Un hijo no puede decirle eso a su padre», sentenció.

La respuesta de Andrés Burguera

Las palabras del actor han tenido respuesta por parte de Andrés Burguera, quien fue abordado en el programa televisivo Y ahora Sonsoles. Lejos de rebajar la tensión, el hijo del intérprete optó por una mezcla de ironía y crítica directa hacia su progenitor. «A mí también me han operado de muchas cosas y no molesto a nadie», señaló, restando importancia a la intervención de su padre y marcando distancia respecto a la situación.

Asimismo, negó haber pronunciado la frase que Pajares le atribuye sobre un hipotético reencuentro en su entierro. En su lugar, aseguró desearle una larga vida: «Que viva mil años, como Tutankamón», afirmó con tono sarcástico. Sus declaraciones dejaron entrever una relación profundamente deteriorada, marcada por reproches acumulados y una evidente falta de entendimiento.

Burguera no dudó en cuestionar públicamente la figura paterna, recurriendo a la ironía para describirlo. «Es una persona muy inteligente, muy profunda, muy fiel, jamás ha utilizado ningún servicio de prostitución como buen padre… No sé, a lo mejor tengo 104 hermanos», comentó, en una intervención que ha generado controversia por el tono y el contenido de sus palabras.

Una situación muy complicada

A pesar de sus críticas, el hijo del actor aseguró estar acostumbrado a este tipo de enfrentamientos verbales. «Estoy muy habituado a este tipo de palabras de maltrato verbal», afirmó, sugiriendo que los episodios de tensión no son nuevos en su relación. Incluso llegó a ironizar sobre su situación personal: «En mi próxima vida me pediré a otro padre», concluyó.

El cruce de declaraciones pone de manifiesto una ruptura que parece difícil de reconducir a corto plazo. La ausencia de contacto, las acusaciones cruzadas y el tono empleado por ambas partes reflejan una relación marcada por el distanciamiento emocional y la falta de comunicación.

Este episodio se suma a otros desencuentros anteriores entre Pajares y su hijo, cuya relación ha estado salpicada de polémicas públicas en distintas ocasiones. A lo largo de los años, ambos han protagonizado diversos enfrentamientos que han evidenciado la complejidad de su vínculo familiar. Nosotros hemos seguido la historia desde el principio y podemos asegurar que este desencuentro es bastante más complicado que los otros.

Según los datos que hemos conseguido, el entorno del actor permanece centrado en su recuperación física tras la intervención quirúrgica. Fuentes cercanas aseguran que, pese al impacto de sus declaraciones, Pajares se encuentra animado y centrado en mejorar su estado de salud, un proceso que requerirá tiempo y reposo.

Por su parte, Burguera continúa desarrollando su actividad profesional al margen de la trayectoria de su padre, manteniendo una presencia intermitente en medios de comunicación y espacios televisivos. Su última aparición ha vuelto a situarlo en el foco mediático, aunque en esta ocasión por motivos estrictamente personales.

La evolución de este conflicto familiar es incierta. Sin señales de acercamiento y con posiciones claramente enfrentadas, la reconciliación parece lejana. Lo que sí queda patente es que la relación entre Andrés Pajares y su hijo atraviesa una crisis profunda, marcada por el resentimiento y la exposición pública de sus diferencias.