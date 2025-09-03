Fue uno de los hombres más guapos de España en los 2000 y así está tras su cambio más radical

Durante muchos años, el protagonista de nuestra noticia ocupó horas y horas en diversos programas de televisión. También protagonizó portadas y vendió exclusivas que marcaron un antes y un después dentro de la crónica social. Era uno de los famosos más atractivos de nuestro país y pertenecía a una familia influyente que generaba mucho interés. Con estas pistas, y con la fotografía que mostramos en la portada, algunos habrán deducido que vamos a analizar el increíble cambio físico de Andrés Burguera, hijo del humorista Andrés Pajares.

Burguera decidió modificar su hoja de ruta y empezar una vida distinta, lejos de las polémicas que habían marcado sus pasos en la pequeña pantalla. Fue entonces cuando se alejó del foco mediático para emprender una aventura marcada por la tranquilidad, pero ahora todo el mundo está hablando de él porque ha reaparecido en un conocido parque de Madrid con un aspecto muy diferente. El programa Fiesta emitió unas imágenes de Andrés paseando por El Retiro donde se podía apreciar una evolución que nadie esperaba: ha cogido peso, se ha despedido de su cuerpo musculado y ahora luce un look mucho más informal.

Andrés Burguera ha tenido bastantes problemas con su familia. Por ese motivo, se sentó en numerosos platós de televisión y consiguió ganarse el corazón de los espectadores. El público le perdió de vista y muchos se habían olvidado de él, pero ahora han saltado las alarmas y gran parte de la audiencia quiere saber qué hay detrás de todo lo que está pasando.

La periodista Pilar Vidal ha comentado este tema en Y ahora Sonsoles, el espacio que presenta Sonsoles son era en Antena 3. Según su punto de vista, hay que ser muy cuidadoso a la hora de analizar el caso porque, de momento, desconocemos qué ha motivado la transformación de Andrés. «Muchas veces, estos cambios tan radicales llevan detrás algún trastorno, algún tipo de enfermedad. Entonces, bueno, luego nos puede pasar factura», ha comentado al respecto.

La decisión de Andrés Burguera

Algunos colaboradores de televisión prefieren no escuchar a Pilar Vidal y han hecho comentarios sobre Andrés que han tenido repercusión en las redes sociales. «Madre mía, parece otra persona», declaró Belén Rodríguez al ver las imágenes publicadas en el programa Fiesta. Su compañera Amor Romeira le recordó que debe ser generosa al opinar sobre este asunto porque no es justo exigirle a nadie que esté siempre perfecto o que tenga un cuerpo ideal porque lo realmente importante es la salud física y mental.

Mientras este debate sigue creciendo, Andrés Burguera ha tomado una decisión: no dar explicaciones e intentar pasar inadvertido hasta que se resuelva el conflicto. Para él sería muy fácil dar alguna entrevista y resolver las dudas que hay encima de la mesa porque tiene mucha experiencia en la industria del espectáculo, pero de momento ha adoptado una postura discreta que cuadra perfectamente con los últimos movimientos de su carrera.

¿Quién fue la madre de Andrés Burguera?

La madre de Andrés Burguera fue el primer amor de Andrés Pajares y el artista sufrió mucho cuando tuvo que despedirse de ella. Este triste suceso marcó un antes y un después, le dejó huella y le ayudó a acercar posturas con su hijo en el futuro. En una ocasión, un periodista le preguntó a Burguera cuál era el momento más duro que había vivido su progenitor y contestó: «Hay muchos, pero quizá pasar la muerte de mamá cuando yo tenía cinco años fue un momento durísimo para él. Era un momento que él tenía que seguir y lo que no te mata te hace más fuerte. A mí me emocionó mucho, me hizo llorar».

Pajares, en su libro de memorias, también habló de Maby, la madre de su hijo Andrés. Exactamente dijo: «Mi mujer se puso entonces gravemente enferma. Sufrió lo indecible. A los 33 años, Maby subió al cielo como un angelito. No me cabe duda de que está allí. (…) Era un ser humano realmente extraordinario». Tal y como él mismo ha contado falleció en noviembre de 1973 y tardó mucho tiempo en superar el golpe, a pesar de que siempre y la fama de conquistador siempre le ha perseguido y nunca le ha dejado tregua.

Entre Pajares y su hijo a habido épocas de todo tipo, pero han quedado atrás. «Esa etapa está superada por mi parte y la verdad que mi padre es mi única familia. No tengo una madre, le quiero mucho, le deseo que viva muchísimos años y le vaya fenomenal con el libro y que la gente reconozca su trabajo», comentó Buguera cuando le preguntaron por su última guerra por el actor. Por suerte, ha sabido solucionar sus diferencias a tiempo, no como les ha pasado a otras dinastías, como a los Pantoja.