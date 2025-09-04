Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares, reaparece en televisión: «Me arrepiento de haber ido a tantos platós»

Andrés Burguera, hijo del actor Andrés Pajares, está alejado de los medios de comunicación desde hace más de diez años, pero el programa Fiesta sacaba a la luz este fin de semana unas imágenes en las que se le podía ver muy cambiado a como se le recordaba. A finales de los años 90 y principios de los 2000 fue uno de los protagonistas del mundo del corazón por sus conflictos familiares, acudiendo de forma habitual a programas como ¿Dónde estás corazón?, Crónicas Marcianas e incluso Sálvame Deluxe, pero lejos quedan aquellos años.

Ante las burlas y críticas recibidas en los últimos días, ha decidido reaparecer, pero esta vez en Antena 3, en concreto en el programa Y ahora Sonsoles, donde ha concedido una larga entrevista en exclusiva para hablar de cómo es su vida actualmente. Pese a lo vivido en los últimos días, Burguera se toma con filosofía lo que está viviendo, ya que en el pasado tenía un físico de lo más tonificado. «Estoy estupendo. Habrá gente a la que le gustaré y gente a la que no», ha dicho muy sereno.

Pese a lo que muchos han dicho por su subida de peso respecto a los años en los que aparecía en televisión, asegura que lleva una vida tranquila y que tiene una rutina saludable. «Me veo más normal que unas lentejas, por fin no me tiño las canas», pero no oculta que ha subido de peso, aunque no le preocupa demasiado: «Estoy ya un poco gordo, cada uno hace lo que puede».

Andresito, como se le conocía en los años 90 en la prensa, cuando todavía era un niño, es ahora un hombre maduro y que incluso se ha acogido a una prejubilación. Hay que recordar que dejó el mundo mediático para centrarse en su trabajo como auxiliar de vuelo, profesión que ha tenido durante años: «Con 58 años, me he cogido un plan de prejubilación en Iberia, donde trabajaba».

Este importante cambio en su vida podría explicar ese cambio enorme en su físico, ya que ha contado que ahora vive de forma tranquila pasando las horas entre libros, paseos e incluso acudiendo al gimnasio. No hay que olvidar que la edad no persona y que perder el peso ganado cada vez es más complicado con el paso del tiempo.

Así está la relación de Andrés Burguera con su familia

También ha querido dejar claro que ahora mismo tiene una buena relación con su padre es buena, algo que en el pasado no era lo habitual, ya que las peleas televisadas eran habituales. «Es cómico hasta cuando se enfada. Te entra la risa. Los cómicos de España, que son muy buenos, tienen don», son las bonitas palabras que tiene para su padre, todo un mito del cine en nuestro país.

Hay que dejar claro que Andrés quedó huérfano de madre siendo apenas un niño, ya que su madre falleció por culpa de una terrible enfermedad. «Una madre es una madre. Murió con 33 kilos consumida por cáncer, de mama y luego de pulmón. Desgraciadamente, te deja marcado», así recuerda la dura muerte de María del Carmen Burguera, su madre y mujer de Andrés Pajares.

Más tarde llegarían a su vida Chonchi Alonso, segunda mujer de su padre, y Mari Cielo, su hermana nacida de esta segunda relación sentimental. De Chonchi, a la que le desea lo mejor, no dudaba en recordar que no hizo un buen papel como madrastra, ya que en su momento no aceptó que fuese gay, llegándole a echar de la casa familiar.

Con ella mantuvo una guerra en platós y revistas del corazón, llegando a demandarse, lo que provocó que su relación con su hermana haya pasado por momentos muy complicados a lo largo del tiempo. El balance que hace de aquellos años de fama y peleas no es bueno, pese a que les hizo ganar grandes cantidades de dinero a todos, aunque eso no siempre es lo más importante: «Me arrepiento de haber ido a tantos platós de televisión (…) Hubo un momento en el que creo que se nos fue de las manos».