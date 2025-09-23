‘Pubertat’: tráiler, reparto y fecha de estreno de la nueva serie de Leticia Dolera

El contexto televisivo del 2025 nos ha dejado grandes series internacionales de la talla de The Studio o Alien: Planeta Tierra. Y esto por supuesto, representa un fenómeno que también ha tenido sus grandes ficciones en la pequeña pantalla patria. Furia o El jardinero han roto récords de visualizaciones, mientras que apuestas como A muerte o La canción brillaron ante la prensa especializada. No obstante y con todavía un trimestre por delante antes de la finalización del año, aún quedan muchos estrenos que seguramente, terminarán acrecentando la calidad del entretenimiento nacional. Una de esas producciones podría ser claro está, Pubertat: la miniserie creada por Leticia Dolera que se centra en una denuncia por presunta agresión sexual entre menores de edad.

Dirigida y protagonizada por la propia Dolera, Pubertat resume su trama en una colección de seis episodios que la catalana ha coescrito junto a Almudena Monzú. Guionista que el próximo 26 de septiembre estrenará en Filmin la adaptación de la obra de Iván Morales, Esmorza amb mi. Pero regresando a la ficción que nos ocupa, según ha declarado su showrunner, este drama se centrará en temas como la familia, el legado psicológico, la masculinidad, la sexualidad y sobre todo de «el valor de la comunidad».

Al ver los diferentes adelantos promocionales, la serie de Dolera recuerda automáticamente a Adolescencia, otro thriller sobre la influencia de los entornos digitales, la búsqueda de la identidad y los cambios emocionales y la violencia social y simbólica instaurada en la retina de los más pequeños. La creación de Netflix llegó este mismo año al servicio de vídeo bajo demanda, consagrándose con seis premios Emmy. Abordando la culpabilidad y la responsabilidad de los jóvenes, Pubertat se presentó hace algunas horas en el Festival de Cine de San Sebastián con críticas entusiastas, ensalzando su cuidada estética y las contradicciones y complejidades de unos personajes que miran directamente a su generación, sin caer en tópicos ni clichés manidos.

‘Pubertat’: tráiler y sinopsis oficial

Tabúes que pesan. Silencios que arden. #Pubertat, creada y dirigida por Leticia Dolera, se estrena en septiembre en HBO Max pic.twitter.com/Y4sVa1pH55 — HBO Max España (@StreamMaxES) July 24, 2025

La sinopsis oficial de Pubertat es la siguiente: «La armonía de una comunidad se ve truncada por una denuncia de agresión sexual en redes sociales que apunta directamente a tres adolescentes como principales culpables. Los adultos tendrán que lidiar con la situación y enfrentarse a su propia relación con la sexualidad. Es en ese difícil proceso donde descubrirán que quizá no sólo las tradiciones pasan de generación en generación, sino también los tabúes y los traumas».

Aparte de Dolera, el casting de la miniserie nos presenta a varios roles interpretados por Xavi Sáez (Modelo 77), Carla Quílez (La maternal), Vicky Peña (Piedras), Betsy Túrnez (El 47), Biel Durán (Salvador), David Vert (Rec) y Anna Alarcón (Los años nuevos), entre otros.

La nueva creación de Leticia Dolera

La intérprete ya destacó como realizadora con su ópera prima, Requisitos para ser una persona normal. Largometraje que coprotagonizó junto a Manuel Burque y por el que estuvo nominada a la mejor dirección novel. Pubertat es la segunda serie creada por Dolera, ya que en 2019 fue la máxima responsable de Vida perfecta, una comedia dramática producida por Movistar Plus.

Como creadora consolidada, Pubertat representa un salto cualitativo en el ejercicio autoral de Dolera. Un reto mayúsculo que ella misma confesó en la nota de prensa compartida por HBO:

La cuenta atrás ha comenzado. #Pubertat, la nueva serie de Leticia Dolera se estrena el 24 de septiembre. pic.twitter.com/gleirKHtf5 — HBO Max España (@StreamMaxES) September 23, 2025

«Es la primera vez que dirijo una serie tan coral. Ha sido precioso el trabajo de todos ellos.Éramos consicentes de que era un tema sensible y fue realmente maravilloso trabajar todos a una (…) Ojalá Pubertat abra conversaciones necesarias en las familias. No sólo por los chavales, también nos puede ayudar a los adultos a revisitar nuestras experiencias para sanar».

¿Dónde y cuándo se estrena?

El episodio piloto de Pubertat se estrenará mañana en HBO Max, día 24 de septiembre. Después y como ya nos tiene acostumbrados desde la plataforma se programará un capítulo semanal.