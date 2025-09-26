‘El centro’: tráiler, fecha de estreno y todo lo que sabemos de la nueva serie de espías de Juan Diego Botto

Ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, pero no está de más recordar el gran nivel de series que nos está dejando este 2025. Desde los fenómenos internacionales de The Studio y Adolescencia a triunfos de la pequeña pantalla nacional como Furia o La canción. Sin embargo, la calidad de los estrenos de los seriales patrios no está disminuyendo, sino que a pocos meses para terminar el calendario anual, las plataformas todavía continuan sorprendiéndonos con la llegada de nuevas seres del impacto de la dramática Pubertat o la irrisoria y tierna segunda temporada de Poquita fe. Ahora, el mundo del streaming prepara una nueva historia capitular que no te puedes perder: El centro, la serie de espías que lidera el actor Juan Diego Botto.

David Moreno se estrena como showrunner tras haber ejercido durante años en el departamento de guion de algunas de las ficciones españolas más conocidas y relevantes. Comenzó con Hospital Central y más tarde estuvo en Acusados, Fariña, Caronte, Black Beach, El inmortal y Nacho, la miniserie que relataba los inicios de Nacho Vidal en la industria del porno. A su lado, David Ulloa dirige los episodios que Moreno ha coescrito junto a Raúl López Matesanz (El secreto de Puente Viejo) y Eva Saiz, debutante en el formato. Ulloa es un realizador experto en el campo del thriller, habiendo sido responsable de la dirección de varias apuestas del género de la talla de La caza. Tramuntana o La chica de la nieve. Unas habilidades que de seguro, le habrán servido para dirigir este reto narrativo cargado de acción.

‘El centro’: Juan Diego Botto, espía

Acción, espionaje y drama en #ElCentro. La nueva serie original de Movistar Plus+, un thriller que nos permite adentrarnos en el universo del Centro Nacional de Inteligencia, se estrena el 9 de octubre. pic.twitter.com/UatIuewZhp — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 9, 2025

Según la sinopsis oficial, la trama de la serie es la siguiente: «Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, El Centro es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional y lleva a los protagonistas a una carrera contrarreloj para descubrir a un traidor en sus filas, mientras intentan desmantelar una conspiración liderada por el enigmático agente ruso Volkov».

El centro, aparte de tener a Juan Diego Botto como rostro principal, concentra un elenco repleto de caras conocidas en el audiovisual hispano. Elena Martín (Vida perfecta), Israel Elejalde (Magical Girl), Elisabet Casanovas (Merlí), Clara Segura (El 47), Tristán Ulloa (Romería) y Nacho Sánchez (Mantícora), completan el grueso del casting de una serie que navega en un subgénero no demasiado explotado dentro de la ficción nacional.

Ulloa expresaba así la idea detrás de El centro y la exploración de un terreno dramático en el que el desarrollo de los personajes ha sido clave. «El reto estaba en no quedarnos sólo ahí y darle una pequeña vuelta de tuerca al asunto, profundizando todo lo que pudiésemos en casa uno de nuestros personajes. En eso los directores no somos muy distintos de los espías», expresaba en la nota de prensa recogida por Movistar.

¿Cuándo y dónde se estrena?

Espías, más espías y mucha seguridad nacional.

‘El Centro’, la serie que narra la vida dentro del CNI, llega el 9 de octubre. pic.twitter.com/sYXRHof9P9 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 22, 2025

Con una colección de 6 capítulos de 50 minutos cada uno, El centro aterrizará en la plataforma de Movistar Plus el próximo 9 de octubre.