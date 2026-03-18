El Gobierno lo confirma: el 19 de marzo es fiesta y habrá puente en estas comunidades

Con la Semana Santa en el horizonte, muchos están ya pensando en cogerse unos días de vacaciones que les den un merecido descanso. Sin embargo, algunos afortunados de unas pocas comunidades autónomas podrían disfrutar de un pequeño pero apetecible puente este mismo jueves 19 de marzo con motivo del día de San José.

Tradicionalmente, la festividad del 19 de marzo ha ido alternando dependiendo del año y de la comunidad de nuestro país; este año no iba a ser menos. Cinco comunidades autónomas han declarado este día como festivo regional y no será necesario acudir a los puestos de trabajo o a clase. La Comunidad Valenciana, Navarra, el País Vasco, Galicia y la Región de Murcia son las regiones españolas que han decidido celebrar este señalado día.

Como el 19 de marzo cae en jueves, cabe la posibilidad de formar un puente de 4 días para aquellos trabajadores que quieran o puedan cogerse el viernes sin trabajar. Cogerse un día para hacer puente no será necesario para los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, donde se celebra la fiesta del Feid Etir el mismo viernes 20 de marzo, lo que permitirá a sus trabajadores enlazar un puente de 3 días sin necesidad de perder días de sus vacaciones.

El motivo de la celebración de San José en España no es cristiano, como se podría pensar, sino académico. En el año 1948, la profesora Manuela Vicente Ferrero del Colegio Santo Ángel de Madrid organizó una jornada de homenaje a los padres de los alumnos, ya que no tenían un día propio como ocurría con las madres. Se escogió el 19 de marzo en honor a San José, como representante de buen trabajador y padre sacrificado y honorable. Otros países como Estados Unidos tienen la fecha fija en el tercer domingo de junio, fecha que han imitado la mayoría de los países latinoamericanos.