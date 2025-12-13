Cuándo es el Alavés – Real Madrid: horario y canal de TV para ver en directo el partido de la Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Alavés - Real Madrid de la Liga Este Deportivo Alavés - Real Madrid corresponde a la jornada 16 de la Liga y se jugará en Mendizorroza El Real Madrid está obligado a ganar este partido para hacer olvidar la derrota sufrida frente al Manchester City

El Real Madrid se somete a un nuevo examen en la Liga, esta vez frente al Deportivo Alavés. Mendizorroza acoge este choque emocionante de la jornada 16 de la Liga en el que Xabi Alonso se la juega, ya que una derrota podría acabar con su destitución y es por ello que los futbolistas del conjunto de Concha Espina, que han mostrado su apoyo al tolosarra, saldrán con todo para sumar los tres puntos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este encuentro que se disputa en el campo del cuadro babazorro.

Cuándo se juega el partido de la Liga Alavés – Real Madrid

El Real Madrid viaja a Vitoria para enfrentarse al Deportivo Alavés en el partido que corresponde a la jornada 16 de la Liga. El conjunto de Concha Espina volvió a perder hace unos días, esta vez frente al Manchester City, por lo que se suma a la derrota sufrida contra el Celta, demostrando que están atravesando una crisis que ha dejado muy tocado a un Xabi Alonso que se la juega ante Mendizorroza. De esas dudas de los madridistas tratará de aprovecharse el equipo de Eduardo Coudet, que intentará dar la sorpresa en el feudo babazorro.

Horario del Alavés – Real Madrid de la Liga

La Liga ha programado este vibrante Alavés – Real Madrid correspondiente a la jornada 16 de la Liga para este domingo 14 de diciembre. El organismo que dirige Javier Tebas ha fijado este choque entre los de Chamartín y los babazorros en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones de estos dos equipos para que todo pueda comenzar de manera puntual en Mendizorroza.

Dónde ver el Alavés vs Real Madrid en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva el campeonato liguero español cada fin de semana fue Dazn. Este Alavés – Real Madrid de la jornada 16 de la Liga se podrá ver en directo por televisión mediante la aplicación de Dazn. Este canal es de pago y forma parte de un paquete de suscripción, por lo que habrá que pagar para poder ver todo lo que suceda en Mendizorroza porque no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados al cuadro blanco, al conjunto vitoriano y los seguidores de la competición liguera de nuestro país en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Alavés – Real Madrid correspondiente a la jornada 16 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador para disfrutar de todo lo que suceda en Mendizorroza.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor previa sobre todo lo que rodee a este partidazo de la jornada 16 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alavés – Real Madrid desde una hora y media antes del arranque del choque, como también publicaremos la crónica y las reacciones que se produzcan en Mendizorroza. En el canal de Youtube de OKDIARIO también encontrarás la emocionante narración de Antonio Esteva sobre todo lo que suceda en este choque que se juega en Vitoria.

Dónde escuchar por radio en directo el Alavés – Real Madrid

Cabe destacar que todos los hinchas de estos dos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Alavés – Real Madrid correspondiente a la jornada 16 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con Mendizorroza para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este encuentro liguero.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Alavés – Real Madrid

El Estadio de Mendizorroza, que se encuentra en la ciudad de Vitoria, será el escenario donde se jugará este apasionante Deportivo Alavés – Real Madrid de la jornada 16 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1924, así que ya tiene más de 100 años a sus espaldas. Tiene un aforo para recibir a unos 20.000 espectadores y se espera que este domingo haya un gran ambientazo en este choque en el que los babazorros tratarán de dar la sorpresa ante el conjunto blanco.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Víctor García Verdura para que dirija la contienda Alavés – Real Madrid correspondiente a la jornada 16 de la Liga. Pablo González Fuertes estará al frente del VAR revisando todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada al monitor que estará instalado entre los dos banquillos de Mendizorroza.